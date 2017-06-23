"Единая Россия" повысит доступность детских садов

На заседании социальной платформы партии "Единая Россия" обсуждалась доступность дошкольного образования. Партия направит свои рекомендации и предложения в Министерство образования.

"Единая Россия" уделяет серьезное внимание решению социальных проблем граждан страны. Партия предложит профильному министерству проработать концепцию образования и воспитания детей в возрасте до трех лет и внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей – так называемых корпоративных детских садов. Это необходимо для того, чтобы молодые мамы смогли быстрее выйти на работу.



Как сказал на заседании председатель социальной платформы, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, тема доступности детских садов для детей до трех лет сейчас очень актуальна. "Удалось добиться обеспечения детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, и теперь необходимо решать проблему с яслями", – указал сенатор.

По данным Министерства образования, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в среднем немногим превышает 80%. Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. Рязанский признал, что эту проблему необходимо решать.





В свою очередь, замминистра образования и науки Татьяна Синюгина отметила, что ведомство считает перспективной разработку предложенной концепции. По итогам заседания было принято решение о проведении региональными исполкомами партии мониторинга потребности мест в детских садах Также "ЕР" предложит кабмину разработать программу строительства помещений под организацию групп для малышей. Помимо этого, будет создана межведомственная комиссия по изучению индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми: эту проблему необходимо решить на законодательном уровне.

Напомним, что на последнем заседании Генсовета "Единой России" Сергей Неверов отметил, что партия должна взять на контроль вопросы, озвученные во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В частности, глава государства указал на необходимость проработки вопроса доступности ясельных групп для детей до трех лет.



