Брутальный Яценюк набросился на Порошенко

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил о необходимости скорейшей конституционной реформы в государстве. Кроме того, политик не упустил возможности в очередной раз бросить камень в огород руководства страны.

Яценюк заявил, что настала пора привести в порядок систему государственного управления. "Двое– или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская, а вернее изменения в действующую украинскую конституцию является безотлагательными", – сказал он.

По его словам, правительство страны несет полную ответственность за создавшееся положение. Также экс-премьер-министр в очередной раз заявил, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса (НАТО), что "поможет обеспечить ее безопасность".





Напомним, ранее бывший глава кабинета министров Украины привлек к себе внимание брутальным имиджем. Он появился на приеме в резиденции американского посла по случаю Дня независимости со щетиной, в дорогом костюме и солнцезащитных очках. Новый образ политика не оставил равнодушным интернет-пользователей. Некоторые из них заметили, что бывший премьер подражает секс-символам кино.





Мнения пользователей Facebook по поводу того, под кого косит политик, разделились. Одни считают, что Яценюк похож на агента 007, а другие уверены, что он копирует Джейсона Стейтема. Некоторые даже назвали его "Переносчик-2" и "альфа-самец". "Стейтем отдыхает) теперь у меня новый кумир) надеюсь, совсем скоро увижу с ним новый фильм)", "Так, где это происходит? "Оскар"?))", – иронизируют пользователи Сети.

