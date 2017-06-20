Россия готовит ответ на агрессию США

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков рассказал о подготовке Москвой адекватной реакции на решение Вашингтона о расширении санкций. "В условиях вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер", – цитирует "Газета.ru" дипломата. Он добавил, что российское внешнеполитическое ведомство осуждает безответственный подход своих американских коллег к выстраиванию отношений с Россией.