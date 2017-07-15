США боятся проиграть войну России

Америка рискует проиграть танковую войну России. Производство военных машин в США упало до самого низкого уровня в современной истории. Эксперты уже в открытую заявляют, что в американской армии наблюдается танковый кризис.

На последнем оставшемся в стране танковом заводе, который расположен в штате Огайо, производят 12 боевых машин "Абрамс" в год. В то время как Россия планирует оснастить свои силы в Европе сотнями танков нового поколения, сообщает National Interest.

Кризисом в сфере тяжелой брони в США связан с тем, что пока Москва занималась своей тяжелой техникой, у Вашингтон тратил силы на "глобальную войну с террором". Хотя Конгресс США стремится увеличить расходы на танки, план модернизации, который Дональд Трамп унаследовала от Барака Обамы, займет почти 25 лет.

В такой ситуации война может разразиться задолго до того, как большая часть американских войск получит модернизированные машины. "Фактически, отказ Америки и ее союзников по НАТО заменить их стареющие бронированные машины стал приглашением к агрессии", – считает эксперт.

На сегодняшний день Россия обладает количественным преимуществом в региональных бронетанковых войсках: американские союзники, такие как Германия, Франция и Италия, имеют в своем активе менее 300 танков, а у России их несколько тысяч.

Кроме того, Москва создает новый танк. Он будет гораздо мощнее, чем устаревшие машины, которыми располагает Вашингтон и его союзники. Речь идет об "Армате". По мере того, как производство новейшего танка будет налажено, Россия выйдет в этой гонке вперед.

"Это несоответствие возможностей может привести к поражению США в будущей войне между Востоком и Западом. Это, безусловно, не помогает делу регионального сдерживания. К сожалению, уже слишком поздно начинать новую программу, направленную на восстановление возможностей американской армии в наземных боях", – заключил американский военный эксперт.