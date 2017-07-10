На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа

Организаторы саммита G20 в Гамбурге убрали билборд с портретами украинских "борцов с российской угрозой". Заказчики политической рекламы заявляют, что плакат исчез сразу после встречи Путина и Трампа.

Выяснить судьбу своего плаката авторы проекта не могут: в ответственном за размещение рекламы агентстве на их звонки не отвечают. Заказчики считают, что указание убрать билборд с портретами "украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии", поступило от организаторов саммита.

"Сейчас точно не известна причина, по которой убрали наш билборд. О его отсутствии нам сообщили по окончании встречи президентов Трампа и Путина", – пояснил автор проекта "Украинской правде".

Как сообщили изданию в Украинском кризисном медиа-центре, плакат был размещен между местом, где останавливаются официальные делегации G20, и входом в Арену. И признались, что наблюдать за реакцией на рекламу политиков, прибывающих на саммит, не могли – билборд был установлен на территории, недоступной для прессы.

По данным заказчиков, договор на размещение билборда был заключен с рекламным агентством Ströer, срок его действия – до 10 июля. Авторы проекта планируют выдвигать претензии к агентству и выяснять причины, почему изображение было снято до конца действия контракта.

Как писали Dni.Ru, первая в истории встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Она проходила в закрытом режиме, но после беседы российский президент коротко сообщил, что лидеры обсуждали ситуацию на Украине, сирийское урегулирование, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" проходила с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. G20 – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.