Трампа мучают сомнения после встречи с Путиным

Американский президент высказал подобные опасения в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он отметил, что обсуждение создания группы по кибербезопасности с российским коллегой не предполагает обязательной реализации этого плана. "Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали кибербезопасность, не означает, что я думаю, что это может случиться. Оно не может", – написал он.

Ранее во время личной встречи с российским президентом глава Соединенных Штатов договорился о подписании рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве во внутренние процессы России и США. Владимир Путин подчеркнул, что между государствами не должно быть недопонимания в этой сфере, в связи с чем было предложено создание специальной рабочей группы.



Примечательно, что пользователи Сети по-разному отреагировали на неуверенность Трампа в договоренностях, которые он заключил лишь несколько дней назад. "Тогда к чему вообще был этот разговор?" – написал в комментариях к посту президента Тони Поснански. "Ты просто прикрываешь свою *******. Прошло меньше 12 часов с тех пор, как ты писал о взаимодействии с Россией и Путиным", – добавил он.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!