Между Владимиром Путиным и Меланьей Трамп возникла симпатия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался "весьма-весьма доволен" разговором с женой Дональда Трампа. По его словам, глава государства даже обсудил с Меланьей ряд вопросов из повестки G20.

"Вы знаете, что там, в повестке дня, были ретриты, которые касались и проблематики женщин, и роли женщин в экономике", – рассказал представитель российского лидера. "Легкий обмен мнениями как раз состоялся", – цитирует его РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия – 1". При этом Песков подчеркнул, что между Владимиром Путиным и Меланьей Трамп возникла "определенная симпатия".

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал статью западных журналистов из New York Times о переговорах лидеров двух стран. Он назвал слова о некомпетентности Трампа "шелухой шизофренической". Ссылаясь на впечатление Путина о главе Соединенных Штатов, он подчеркнул, что американский президент "не из простого десятка". "Он достаточно, скажем так, политик, обладающий экспертными знаниями, весьма настойчивый и весьма умело оперирующий фактами", – пояснил представитель российского лидера.

Также Песков отметил, что переговоры Путина и Трампа проходили за закрытыми дверями, поэтому информация западных журналистов о деталях встречи – выдумка. "Откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось и кто когда повысил голос, повысил ли вообще – то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", – считает пресс-секретарь главы государства.

