Госдума согласовала предварительный текст присяги гражданина

Думские фракции пришли к компромиссу в процессе обсуждения текста присяги для вступления в гражданство России. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента от КПРФ Иван Мельников.

В пятницу, 30 июня, рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги. Основой для него стал вариант руководителя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Сегодняшнее совещание у председателя Государственной думы Вячеслава Володина было посвящено сближению позиций фракций, поиску консенсуса. Считаю, мы на такой "общий знаменатель" успешно вышли", – сказал Мельников. Он отметил, что у каждой из думских фракций были свои пожелания по тексту клятвы. Принятый предварительный текст, подчеркнул законодатель, устроит всех депутатов.





По словам Мельникова, в тексте заложена гражданская риторика, никто не будет вынужден жертвовать своими политическими или иными убеждениями. "Любой, кто любит Россию, такой текст сможет читать с высоко поднятой головой. Это пока проект, обсуждение еще не завершено, но, на мой взгляд, степень готовности уже максимально высокая", – пояснил вице-спикер нижней палаты парламента.

Ранее заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов озвучил предварительный текст присяги. В ее тексте говорится: "Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

Напомним, вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство России предложил депутатам Госдумы президент Владимир Путин. После этого было принято решение о создании рабочей группы, которая подготовит текст присяги. Она будет внесена в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства террористам и экстремистам. Ожидается, что документ будет принят до конца июля.