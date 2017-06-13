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Спорт

Лучшего боксера России уличили в смене гражданства

Сергей Ковалев. Фото: GLOBAL LOOK press\Dennis Van Tine
Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 килограмма по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Сергей Ковалев может получить в гражданство США. Об этом заявил спортивный промоутер Андрей Шкаликов.
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По его словам, в гражданство США боксер вступит в ближайшее время. Однако менеджер экс-чемпиона Эгис Климас данную информацию не подтвердил.

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Ковалеву 17 июня в Лас-Вегасе предстоит провести бой-реванш против американца Андре Уорда. "Ковалев очень популярен в США, возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином – официальная процедура будет завершена буквально на днях", – цитирует Шкаликова "Газета.ru".

"Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живет он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США", – заявил промоутер. При этом он подчеркнул, что общался и с самим Ковалевым, и с его тренером.

В свою очередь Эгис Климас опроверг сообщение о намерении российского боксера сменить гражданство на американское. "Это неправда. Первый раз слышу об этом", – цитирует менеджера экс-чемпиона "Спорт-экспресс". 

Напомним, в ноябре 2016 года Сергей Ковалев потерял чемпионское звание. Боксер в поединке с американцем Андре Уордом защищал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,4 килограмма. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, завершился в пользу Уорда, первенство которому отдали все трое судей.

Автор: Людмила Фоканова13 июня 2017, 20:29

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