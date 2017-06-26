В России заблокировали Порошенко и Макрона

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку одной из страниц официального сайта президента Франции Эммануэля Макрона. Как отметили в ведомстве, размещенные на интернет-ресурсе Елисейского дворца кадры являются предметом иска о защите авторских прав.

По заблокированной ссылке размещены материалы об итогах встречи французского лидера и президента Украины Петра Порошенко. В Роскомнадзоре заявили, что пошли на такой шаг из-за необходимости защитить интересы правообладателей.

"Свое видео сайт Елисейского дворца не размещает, а использует видеофайлы размещенные на Dailymotion. Данный же ресурс был заблокирован по решению суда, в связи с иском телеканала "Пятница" за нарушение авторских прав. Именно в связи с блокировкой этого ресурса оказался недоступен и сайт Елисейского дворца", – цитирует "Life.ru" представителей ведомства.

Напомним, президент Франции во время встречи с главой Украины сделал недружелюбный выпад в адрес России. Он назвал Москву "агрессором", который виновен в продолжающемся конфликте на востоке Украины.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся", – передает слова лидера Пятой республики "Интерфакс". Такое заявление Макрон сделал после беседы Порошенко.

Эммануэль Макрон занял пост президента Франции в середине мая 2017 года. До этого он был министром экономики, промышленности и цифровых дел.

В 2007 году нынешний лидер Пятой республики женился на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Тронье, в которую был влюблен со школьной поры и которая старше его на 24 года. По некоторым сведениям, супруга Макрона принимала активное участие в его предвыборной кампании в качестве "неофициального консультанта".

