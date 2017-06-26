Порошенко заразил Макрона русофобской истерикой
"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся", – передает слова лидера Пятой республики "Интерфакс". Такое заявление Макрон сделал после беседы с президентом Украины Петром Порошенко.
При этом ранее французский лидер в положительных тонах описал свое отношение к президенту России. "Я уважаю Владимира Путина", – сказал Макрон в интервью испанской газете El Pais. Глава Франции заявил, что во время встречи с главой российского государства между ними произошел "конструктивный обмен мнениями".
В то же время он признал, что между двумя странами есть реальные разногласия, в том числе по Украине. "Но он (Владимир Путин. – Прим. ред.) увидел, какова моя точка зрения", – подчеркнул Макрон. Кроме того, он признал, что победа над терроризмом невозможна без помощи Москвы.
Эммануэль Макрон занял пост президента Франции в середине мая 2017 года. Спустя две недели состоялась его встреча с главой России Владимиром Путиным. Французская сторона оказала российскому лидеру воистину королевский прием в Версале. Президенты обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе борьбу с терроризмом, а также ситуацию в Донбассе и пути ее урегулирования.
Charlie Hebdo превратил президента Франции в кусающего Путина щенкаhttps://t.co/OY6rav741a pic.twitter.com/prGENgIvgO— LivDA.ru (@livda_news) 1 июня 2017 г.
При этом после встречи лидеров Франции и России известный провокационными карикатурами сатирический журнал Charlie Hebdo представил свое видение переговоров Путина и Макрона. Художник изобразил президента России, которому в руку впился злобный красноглазый щенок с лицом лидера Пятой республики.
Таким образом автор рисунка обыграл разницу в возрасте и политическом опыте между двумя лидерами. Президент России изображен с явно невозмутимым выражением лица, несмотря на всю агрессивность вцепившегося в его руку щенка. "Лежать на месте!" – приказывает Путин злобному псу.
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