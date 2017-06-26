Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко заразил Макрона русофобской истерикой

Эммануэль Макрон. Фото: Leon Neal/Gettyimages.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал недружелюбный выпад в адрес России. Он назвал Москву "агрессором", который виновен в продолжающемся конфликте на востоке Украины.
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"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся", – передает слова лидера Пятой республики "Интерфакс". Такое заявление Макрон сделал после беседы с президентом Украины Петром Порошенко.

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Эммануэль Макрон президент Франции

При этом ранее французский лидер в положительных тонах описал свое отношение к президенту России. "Я уважаю Владимира Путина", – сказал Макрон в интервью испанской газете El Pais. Глава Франции заявил, что во время встречи с главой российского государства между ними произошел "конструктивный обмен мнениями".

В то же время он признал, что между двумя странами есть реальные разногласия, в том числе по Украине. "Но он (Владимир Путин. – Прим. ред.) увидел, какова моя точка зрения", – подчеркнул Макрон. Кроме того, он признал, что победа над терроризмом невозможна без помощи Москвы.

Эммануэль Макрон занял пост президента Франции в середине мая 2017 года. Спустя две недели состоялась его встреча с главой России Владимиром Путиным. Французская сторона оказала российскому лидеру воистину королевский прием в Версале. Президенты обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе борьбу с терроризмом, а также ситуацию в Донбассе и пути ее урегулирования.

При этом после встречи лидеров Франции и России известный провокационными карикатурами сатирический журнал Charlie Hebdo представил свое видение переговоров Путина и Макрона. Художник изобразил президента России, которому в руку впился злобный красноглазый щенок с лицом лидера Пятой республики.

Таким образом автор рисунка обыграл разницу в возрасте и политическом опыте между двумя лидерами. Президент России изображен с явно невозмутимым выражением лица, несмотря на всю агрессивность вцепившегося в его руку щенка. "Лежать на месте!" – приказывает Путин злобному псу.

Автор: Иван Поляков26 июня 2017, 15:15

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