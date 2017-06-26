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Политика

Зачем Макрон подлизывается к Порошенко

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press\Panoramic
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важной роли княгини Анны Ярославны в истории взаимоотношений Парижа и Киева. Об этом лидер Пятой республики рассказал в ходе брифинга по итогам встречи с главой украинского государства Петром Порошенко.
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По словам Макрона, между двумя странами существуют давние связи, которые имеют большое значение для обоих государств. "Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", – сказал он, при этом особо отметив стремление Порошенко "отдать должное Анне Киевской".

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Эммануэль Макрон президент Франции

Стоит отметить, что ранее президент Франции во время встречи с Владимиром Путиным не возражал, когда российский лидер заявил, что русско-французские отношения начались с брака княжны Анны Ярославны с французским королем Генрихом I в 1051 году. "Образованная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции", – отметил Путин. В ответ Макрон сказал лишь о важности взаимоотношений двух стран в деле борьбы с современными угрозами, а также подчеркнул, что актуальные проблемы невозможно решить без участия России.


После слов Путина официальный Киев впал в настоящую истерику. Так, аккаунт Украины в Twitter вступил в перепалку с представителями российского внешнеполитического ведомства, пытаясь доказать принадлежность княжны к украинскому этносу. Порошенко же разразился обвинениями в адрес Москвы о том, что она якобы хочет "похитить киевлянку Анну Ярославну в российскую историю".


Во всей этой ситуации примечательно не столько упорство украинских официальных лиц, которые не желают воспринимать известные любому пятикласснику исторические факты, сколько позиция президента Франции. Во время переговоров с Владимиром Путиным он не высказал никаких возражений, когда глава российского государства называл княгиню русской по крови, а во время встречи с Порошенко явно пытался ему угодить, фактически признавая Анну Ярославну "украинкой". Хотя как человек, получивший хорошее образование в престижном учебном заведении, обязан знать, что никакого государства "Украина" и уж тем более украинской нации в XI веке и близко не существовало.

Зачем французскому лидеру подобные дипломатические кульбиты, которые отдают явным желанием угодить "и нашим, и вашим"? По всей видимости, демонстрируя, что он может вести диалог как с Киевом, так и с Москвой, новый глава Пятой республики сильно желает нацепить на себя лавры миротворца, который сумеет сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования в Донбассе. А заодно и продемонстрирует свою "евроатлантическую идентичность", которая, помимо прочего, выражается в оказании дипломатической поддержки нынешнему украинскому режиму.

Тем не менее дружба с Порошенко вряд ли является полноценной заменой партнерским отношениям с Москвой. Рано или поздно Макрону придется выбирать с кем дружить. Захочет ли французский лидер укреплять отношения с замаравшим себя военными преступлениями киевским режимом, терроризирующим собственное население беспощадной экономической войной, а граждан Донбасса – практически беспрерывными обстрелами?

Или в Париже, наконец, возобладает благоразумие, и французское руководство поймет, что крепкие и действительно партнерские взаимоотношения с Москвой гораздо выгоднее и предпочтительнее для Пятой республики в отдельности и для Европы в целом как в экономическом, так и в политическом плане? Какой путь изберет Макрон покажет время. Тем не менее пример русской княжны Анны Ярославны должен служить напоминанием о том, что у России и Франции гораздо больше общего, чем кажется некоторым истеричным персонам в Киеве.

Автор: Иван Поляков26 июня 2017, 19:46

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