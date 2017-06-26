Наивный Порошенко размечтался об украинских флагах в Крыму

Президент Незалежной Петр Порошенко уверен, что украинские флаги скоро будут развеваться в Крыму. Глава государства уже который раз затрагивает тему отношений с крымскими татарами, спекулируя на ней в своих амбициях вернуть полуостров в состав Украины.

Петр Порошенко считает, что украинцев и крымских татар объединяет стремление вернуть полуостров в состав Украины. "Общая Родина, общая цель – возврат временно аннексированного врагом Крыма – еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на трудности, мы все уверены: вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму", – отметил он в своем обращении по случаю Дня крымско-татарского флага.

В мае 2017 года украинский президент заявил, что переименует Автономную Республику Крым вопреки тому, что территория принадлежит России. Тогда Порошенко тоже вспомнил крымских татар, пообещав учесть мнение всех проживающих на полуострове этносов.

Глава государства сообщил, что Конституционная комиссия уже приняла решение о создании специальной рабочей группы для внесения изменений в законодательство. Он вновь назвал Россию "страной-вором" и отметил, что Кремль "заставят вернуть украденное". "Я уверен в деоккупации Крыма. Я уверен в наказании преступников", – заявил Порошенко.





Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита, в Москве подчеркивают, что процедура его проведения соответствовала нормам международного права.