Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что он переименует Автономную Республику Крым несмотря на то, что эта территория принадлежит России. Мечтательный глава государства пообещал учесть при этом мнения всех проживающих на полуострове этносов.

По словам украинского президента, территория полуострова в будущем станет крымскотатарской автономией, передает УНИАН. Петр Порошенко заявил, что Конституционная комиссия уже приняла решение о создании специальной рабочей группы для внесения изменений в законодательство страны.

"Конечно, мы делаем первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар", – заявил украинский президент. Он считает, что при переименовании российской территории будут учтены "равные права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех других этносов, проживающих на полуострове".

Между тем глава государства вновь назвал Россию "страной-вором" и отметил, что Кремль "заставят вернуть украденное". "Я уверен в деоккупации Крыма. Я уверен в наказании преступников", – заявил Петр Порошенко.

Украинский президент вновь упомянул дружеские отношения государства с Евросоюзом. "Крым – это Украина, а Украина – это Европа, часть цивилизованного мира, где ценится человеческое достоинство и суверенные права народов", – заключил Порошенко.

Порошенко отчего-то считает, что безвиз. режим с ЕС поможет ему "вернуть Крым". Как - лишь ему ведомо. В огороде бузина, а в Брюсселе дядька — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 мая 2017 г.

Напомним, упомянутая украинским лидером комиссия 11 мая 2017 года определила вектор развития Крымского полуострова. Спустя три дня Петр Порошенко выразил надежду, что уже в ближайшее время рабочая группа установит формат будущей автономии.