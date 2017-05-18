Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым
По словам украинского президента, территория полуострова в будущем станет крымскотатарской автономией, передает УНИАН. Петр Порошенко заявил, что Конституционная комиссия уже приняла решение о создании специальной рабочей группы для внесения изменений в законодательство страны.
"Конечно, мы делаем первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар", – заявил украинский президент. Он считает, что при переименовании российской территории будут учтены "равные права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех других этносов, проживающих на полуострове".
Между тем глава государства вновь назвал Россию "страной-вором" и отметил, что Кремль "заставят вернуть украденное". "Я уверен в деоккупации Крыма. Я уверен в наказании преступников", – заявил Петр Порошенко.
Украинский президент вновь упомянул дружеские отношения государства с Евросоюзом. "Крым – это Украина, а Украина – это Европа, часть цивилизованного мира, где ценится человеческое достоинство и суверенные права народов", – заключил Порошенко.
Порошенко отчего-то считает, что безвиз. режим с ЕС поможет ему "вернуть Крым". Как - лишь ему ведомо. В огороде бузина, а в Брюсселе дядька— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 мая 2017 г.
Напомним, упомянутая украинским лидером комиссия 11 мая 2017 года определила вектор развития Крымского полуострова. Спустя три дня Петр Порошенко выразил надежду, что уже в ближайшее время рабочая группа установит формат будущей автономии.
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