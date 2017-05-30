Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи

Списки кандидатов от "Единой России" на региональные выборы будут сформированы с учетом итогов прошедших праймериз. Явка на предварительном голосовании "ЕР" превысила прошлогодние показатели на 1,5%, сообщил секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

Более двух тысяч кандидатов приняли участие в предварительных выборах, которые провела в регионах 28 мая партия "Единая Россия". Половина претендентов – беспартийные, а почти треть – люди младше 35 лет. Интерес к участию в праймериз представителей молодого поколения показывает высокий уровень доверия к самой процедуре, уверен Сергей Неверов.

"Сегодня партия и органы власти нуждаются в притоке молодых и современных политиков и управленцев. Предварительное голосование в этом плане является кадровым лифтом", – пояснил секретарь генсовета. По данным Неверова, итоговая явка на предварительных выборах составила 9,38%: проголосовали более 1,26 миллиона человек. Таким образом, прошлогодний показатель – на региональных и муниципальных праймериз перед выборами в Госдуму – превышен на 1,5%.

Секретарь генсовета напомнил, что в соответствии с регламентом оргкомитеты должны не позднее 30 мая сформировать списки кандидатов и отправить их в ЦИК "Единой России".

"В ближайшие недели проведите региональные конференции по выдвижению кандидатов – так как нам нужно спланировать график работы президиума генсовета, где будут утверждены списки. Отмечу, что также на конференциях будут утверждены предвыборные программы – нужно активизировать работу по согласованию их проектов с нашей комиссией. Необходимо продолжать работу в течение всего лета – впереди непосредственно избирательная кампания", – заявил Сергей Неверов.

По данным политика, в день праймериз было подано около 100 жалоб. Две из них направлены в центральный комитет партии, остальные были рассмотрены в регионах. Секретарь генсовета призвал региональные отделения "ЕР" отреагировать по всем поступившим заявлениям о нарушениях.