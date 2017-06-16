"Единая Россия" примет участие в XV Гражданском форуме

20 июня в Ярославле при участии "Единой России" пройдет XV Гражданский форум. На площадках встречи соберутся эксперты, представители НКО, Общественной палаты, депутаты Думы, представители министерств.

"Единая Россия" приняла решение об участии в ярославском форуме 8 июня на заседании Генсовета партии. Работа форума будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции встречи.

Развитие и поддержка социально ориентированных НКО является важной государственной задачей. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент говорил о необходимости оказания всесторонней помощи таким организациям, напомнила заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Ольга Баталина.

В программе партии есть раздел, который посвящен развитию гражданской активности и общественной инициативы. С начала 2017 года сделан важный шаг в обеспечении доступа НКО к оказанию гражданам услуг наравне с государственными учреждениями. Семь социально ориентированных организаций уже получили новый статус исполнителя общественно полезных услуг.

На форуме будет обсуждать, помимо прочего, развитие инфраструктуры и институтов поддержки материально-технической базы НКО, расширение спектра услуг, оказываемых населению в социальной сфере, поддержку и тиражирование успешных практик организации и реализации социально значимых проектов, повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов и многие другие вопросы, сообщила Баталина.





На площадке "Инфраструктура поддержки НКО" озвучат лучшие практики и векторы дальнейшего развития в этой области. Модератором выступит первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Площадка "НКО как субъекты оказания услуг в социальной сфере" будет посвящена проблемам обеспечения равного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию общественно значимых услуг. В частности, речь пойдет о получении статуса исполнителя таких услуг, формировании социального заказа на региональном и муниципальном уровнях, а также о реализации программ поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам. Модератором этой площадки станет член президиума Генсовета "ЕР", вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.





На площадке "Участие граждан в социальных проектах на местном уровне" рассмотрят проблемы и механизмы вовлечения граждан в решение вопросов на местах. Речь пойдет, в том числе, о реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в части грантовой поддержки инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Кроме того, в ходе дискуссии будет изучен опыт инициативного бюджетирования и социального предпринимательства. Модератором выступит член президиума Генсовета партии, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

Дискуссию на четвертой площадке "Продвижение социальных инициатив" будут вести заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко и заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов. Участники обсудят способы взаимодействия НКО с органами власти, СМИ, бизнесом и гражданами при продвижении социальных инициатив.