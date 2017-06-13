Володин: только Путин может обеспечить развитие России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства в следующем году. По словам руководителя нижней палаты парламента, только Путин способен обеспечить благополучие граждан и страны.

"Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей – Путин", – сказал Володин изданию Life.ru. По его словам, это понимают также противники России, которые хотят расчленить страну и лишить ее суверенитета.

Глава нижней палаты парламента предупредил, что по мере приближения выборов не исключены провокации, нацеленные на то, чтобы помешать волеизъявлению россиян. "Чем ближе будет дата выборов, тем больше будет попыток со стороны недружественно настроенных к нам стран через разные технологии, большинство которых будут грязными, повлиять на выбор людей и противодействовать гражданам страны в их стремлении поддержать Путина", – подчеркнул Володин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию закона о выборах президента. Соответствующие поправки подготовили в Госдуме. Согласно новым правилам, во время выборов президента не будут использоваться открепительные удостоверения. Кроме того, в поправках были уточнены несколько вопросов относительно организации голосования.

Выборы главы государства должны состояться в марте следующего года. В соответствии с российской Конституцией, президент избирается путем прямого всеобщего тайного голосования на шесть лет.

