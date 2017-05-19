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Политика

Госдума упрощает избирательные процедуры

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Нижняя палата парламента в пятницу, 19 мая, рассматривает ряд законопроектов, касающихся федеральных и региональных выборов. Предлагаемые депутатами поправки значительно упрощают процедуру волеизъявления как для кандидатов, так и для самих избирателей.
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Доработанные с учетом предложений экспертов и членов фракций законопроекты призваны сделать процесс выбором максимально открытым и понятным. Одним из рассматриваемых нормативно-правовых актов является проект закона об отмене открепительных удостоверений.

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Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев перед началом пленарного заседания, отмена открепительных удостоверений является абсолютно оправданным шагом. "На сегодняшний день ситуация такова – население у нас подвижно, и человек может жить в Москве, учась или работая, и быть прописанным в Воронеже. Малая вероятность, что он специально потратит время и деньги для того, чтобы поехать за открепительным удостоверением", – сказал парламентарий.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

По его словам, эту проблему решает новый порядок подачи заявления в избирательную комиссию непосредственно по месту фактического проживания гражданина. Кроме того, подчеркнул Исаев, установлены степени защиты, которые помогут избежать фальсификации этих заявлений. "Установлен полный общественный контроль со стороны всех членов избирательной комиссии", – добавил Исаев.

Граждане будут иметь возможность подавать заявление в электронном виде по голосованию не по месту своей прописки. В таком случае местная избирательная комиссия должна будет его зафиксировать.

"Мы считаем, что подготовленные поправки сделают последующие выборы еще более удобными, еще более доступными для избирателей", – уверен первый заместитель руководителя фракции "ЕР".

Кроме того, подготовлены поправки, регулирующие работу наблюдателей. На президентских выборах в следующем году они уже не будут привязаны к одному избирательному участку, а смогут наблюдать за волеизъявлением избирателей там, где они посчитают нужным.

Кроме того, предполагается отмена нормы, в соответствии с которой чиновников нужно заранее уведомлять о списке наблюдателей. Также законопроект предполагает оснащение веб-камерами как можно большего количества избирательных участков.

Фото: GLOBAL LOOK press

Еще одно новшество упрощает сбор подписей для кандидатов. Помимо прочего, речь идет об оформлении в подписных листах адресов избирателей. Теперь можно будет не перечислять все данные подробно, например, название района, если очевидно, к какому региону относится тот или иной населенный пункт.

Также на повестку дня вынесен вопрос о переносе даты выборов президента России в следующем году из-за возможных праздничных дней в марте. Как отмечают авторы законопроекта, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы главы государства, совпадает с днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, либо это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на воскресенье следующей недели.

Отмена открепительных удостоверений позволит предотвратить фальсификации и повысить явку на президентских выборах, уверен политолог, президент консалтингового агентства "Bakster-group" Дмитрий Гусев. "Открепительные талоны всегда влияли на две вещи: во-первых, это был источник фальсификаций местных властей. Если кто-то хотел на местном уровне сфальсифицировать выборы, то делалось это, в том числе, за счет открепительных", – цитирует эксперта "Интерфакс".

По словам аналитика, слишком сложная процедура получения открепительных приводила к тому, что многие граждане принимали решение не голосовать. "А какая разница, где я голосую во время президентских выборов, на Камчатке или в Москве? Эти поправки упрощают эту процедуру, и следовательно влияют на явку. Таким образом, эти изменения повышают легитимность выборов президента", – сказал политолог.

Автор: Иван Поляков19 мая 2017, 14:00

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