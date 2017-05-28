В чем особенности праймериз "Единой России"

Партия "Единая Россия" проводит сегодня праймериз в 19 регионах страны. Гражданам предложили выбрать достойных кандидатов, которые осенью 2017 года примут участие в местных выборах. Об особенностях нынешнего предварительного голосования рассказал председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

Политолог напомнил о том, что "Единая Россия" приняла беспрецедентное решение допускать к праймериз не только членов партии – избиратели тоже могут высказывать свое мнение. "Напомнить об этом не лишне: еще несколько лет назад такое казалось слишком смелым экспериментом, и в самой партии многие функционеры были настроены скептично, если не сказать настороженно к идее открытых праймериз", – сказал Макаренко.

Предварительный отбор кандидатов "партия власти" практикует уже давно, но до недавнего времени из четырех допускаемых уставом партии моделей чаще выбирались "закрытые", когда выборщиками становился де-факто лишь партийный актив, иногда – с привлечением близких к партии общественных организаций.

Открытые праймериз апробировались постепенно: пять лет назад на Сахалине, через год – в Ярославской области, в 2014 году – на выборах Мосгордумы. Затем последовали и открытые праймериз на федеральных выборах 2016 года, когда россиянам впервые с 2003 года довелось выбирать не только из кандидатов по партийным спискам, но и своих прямых представителей в мажоритарных округах.

Тем самым роль личности депутата, прямого избранника всего населения округа, стала значить не меньше, чем партийный флаг, а потому к отбору этой личности нельзя было не предъявить более высоких требований, в первую очередь – умения общаться с людьми, завоевывать их доверие, считает политолог.





В сентябре 2017 года шесть регионов выбирают свои законодательные собрания, представительные органы избираются в 11 столицах субъектов Федерации – плюс к 16-ти губернаторским кампаниям. Борис Макаренко говорит, что предварительные голосования, с одной стороны, уж стали привычной процедурой, с другой стороны, нынешний год позволяет говорить и о новых явлениях и тенденциях – институт предварительного голосования диктует свою логику, влияет на поведение партийных активистов и функционеров, словом, живет своей жизнью, а значит – несет перемены и для жизни всей партии в целом.

По мнению политолога, праймериз 2017 года свидетельствуют: партия разумно считает, что открытое предварительное голосование – не самоцель: там, где на выборы выходит много кандидатов, они полезны, потому что становятся "смотром", испытанием публичных способностей всего партийного актива.

Перед губернаторскими же выборами множественность кандидатов выглядит искусственно: фаворит известен, по своему политическому весу явно возвышается над региональным партийным истеблишментом, а потому логичнее выглядит модель "закрытая", когда кандидата в губернаторы выдвигает партийный актив, и это мероприятие становится скорее разговором о программе действий на последующие годы.





Во-вторых, конкуренция становится острее. Прессе и наблюдателям нравится смаковать ее подробности, преувеличивая их скандальность. Однако конфликтность означает, что праймериз работают, результаты не предрешены (что часто тоже утверждалось критиками) – иначе, откуда эти конфликты? Тем самым, и кандидаты побуждаются к тому, чтобы реально работать, вести "кампанию перед кампанией", и – с другой стороны – неизбежные в любой региональной или городской политической элите напряжения (ведь "Единая Россия" как партия представляет собой широкую коалицию элит) получают разрешение не в ходе "большой" избирательной кампании, а во внутрипартийном соревновании.

Тем самым, партия добивается большей внутренней сплоченности, страхует себя от деструктивных конфликтов на том этапе, когда ее представители сойдутся в борьбе с кандидатами от других партий. Это вовсе не означает, что на предварительном голосовании нет заведомых фаворитов. Естественный фаворит во многих случаях – действующий депутат, но главное его конкурентное преимущество – более высокая известность, наличие команды на территории, от которой он избирался.





А это преимущество еще предстоит реализовать, считает Макаренко, затратив усилия на кампанию: праймериз отучают действующих депутатов почивать на лаврах, считая, что повторное выдвижение им гарантировано решением партийной бюрократии. В новых условиях выдвигает избиратель, а партия только оформляет этот выбор.

А если конкуренции на предварительном голосовании становится больше, то меняется и "повадка" кандидатов, делает вывод политолог. На одних постах в социальных сетях и "листовочках" выиграть становится все труднее. Приходится уже на ранней стадии кампании выходить к избирателю с конкретными предложениями, готовить программу, отстаивать ее в дебатах.

Кампания этого года показывает, что дебаты между участниками предварительного голосования во многих регионах становятся более содержательными.

По мнению Бориса Макаренко, в 2017 году праймериз лучше "привязываются" к реальной повестке дня конкретного города, района, избирательного округа – в некоторых регионах отбор тем для дебатов стал отдельной "интригой", утверждался через онлайн-голосование. А на самих праймериз в Ярославской области были установлены на участках видеокамеры: а раз такое внимание уделяется прозрачности выборов, значит, они настоящие!

Описанные новые явления не стали случайностью, уверен эксперт. С одной стороны, накапливается опыт, и во многих случаях на предварительное голосование выдвигаются люди, уже попробовавшие силы в предыдущих голосованиях. С другой, больше предварительных голосований стало проходить на муниципальном уровне: а там общими словами не отделаешься – нужно знать реальные проблемы и говорить по ним осмысленно – слушатели проверят.





Отмеченные позитивные тенденции не означают, что все на ПГ стало безупречно и замечательно, делает вывод Макаренко. Степень активности и самих участников, и организующих внутрипартийное голосование организаций сильно отличается от региона к региону, и далеко не везде кампании стали интенсивными. Навыки дебатов только накапливаются, и их качество тоже не везде высокое.

Подлинная проверка на зрелость еще впереди: оценивать их эффективность следует по тому, насколько успешно победители предварительного голосования выступят на "больших" выборах в сентябре. Но уже сегодня можно утверждать, что предварительное голосование в "Единой России" стало и хорошей традицией, и позитивной тенденцией в общественно-политической жизни российских регионов, заключил политолог.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" проходит с 8 до 20 часов по местному времени в 19 регионах. Вечером во время селекторной связи с выборными регионами председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Сергей Неверов подведут итоги голосования.