"Миротворец" Лукашенко нашел способ спасти Украину

Последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко все чаще выступает с дружескими речами в адрес Украины и клянется в верности добрососедским связям с Киевом. На этом фоне вновь возникли разговоры о том, что Минск хочет отправить контингент миротворцев в Донбасс. Имеют ли эти разговоры под собой хоть какое-то реальное основание?

На встрече в Белоруссии с украинским президентом Петром Порошенко Лукашенко заявил о готовности делать "все необходимое" для разрешения конфликта в Донбассе. Он отметил, что в этом деле на Белоруссию "можно положиться".

Не скупился Лукашенко на слова о дружбе и партнерстве с Украиной и на недавней встрече с Порошенко в Чернобыле. Глава белорусского государства постоянно подчеркивал близость народов двух стран. "Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Нас никто не может разделить", – заявил он.

На фоне столь показательно демонстрируемых теплых взаимоотношений между двумя странами вновь начались разговоры об отправке белорусских миротворцев в Донбасс. По мнению украинского политолога Анатолия Радковича, Киев ведет с Москвой переговоры о судьбе региона через Лукашенко, который выступает посредником между Украиной и Россией.

Возможно, что планы Минска относительно отправки миротворцев в зону конфликта вполне вписываются в общую стратегию Белоруссии как посредника в урегулировании противостояния в Донбассе. Как передает издание "Росбалт" со ссылкой на некий неназванный источник в белорусском Генеральном штабе, отправка миротворческого контингента обсуждается в военном и политическом руководстве страны уже полтора года. "Однако теперь ситуация вполне могла перемениться, и вариант использования белорусов для замирения сторон может оказаться приемлемым для всех сторон конфликта", – утверждает издание.





Согласие на отправку миротворцев должно исходить не только от Киева, но и от самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также от Москвы, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. При этом послать миротворческий контингент в Донбасс, по его словам, будет можно лишь в том случае, если Киев проявит желание выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям. "В рамках этой демонстрации возможна отправка в зону конфликта контингента какой-либо нейтральной страны, в том числе Белоруссии", – сказал эксперт корреспонденту Dni.Ru. В любом случае, уверен политолог, необходимо согласие на такую меру со стороны России, а также Донецкой и Луганской народных республик. "Без этого "миротворческие" потуги Лукашенко повиснут в воздухе", – подчеркнул он.

Говоря о политике белорусского лидера в отношении Украины, эксперт отметил, что он все чаще придерживается так называемой концепции свободного брака. "То есть в рамках этой стратегии Лукашенко занимает ту позицию, которая выгодна ему в той или иной конкретной ситуации. Минск, таким образом, как бы отходит от концепции "центров силы", стараясь не быть привязанным к какому-то одному крупного игроку, будь то Россия или Запад. Поэтому Москве следует понимать международную политику Минска именно исходя из этого и выстраивать свою политику по отношению к западному соседу не надеясь на однозначную линию поведения Лукашенко и не ожидая от него "любви до гроба", – резюмировал Салин.

