Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
16:32
Москва заиграет новыми красками
16:25
Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
16:24
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:09
Польского русофоба снова побили в прямом эфире (видео)
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
16:03
В Турции нашли гроб с телом российского генерала
15:41
В России хотят сажать за похищение невест
15:41
Где искать останки инопланетян
15:37
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном
15:29
Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
15:03
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
14:49
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
14:45
Семья барсуков терроризирует британскую деревню
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:29
Что произойдет в случае падения самолета на АЭС
14:27
Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги
14:17
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:08
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
14:06
Москву зальют тропические дожди
13:39
Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
13:31
После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию
13:25
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
13:24
Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:49
В Сибири разбился МиГ-31
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы неизвестный ранил мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:36
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:17
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:15
В Химках эвакуировали посетителей "Меги" (видео)
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:38
Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой
10:37
ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:57
Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
20:53
Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери
20:51
На МКАД образовалась огромная пробка
20:39
Скончалась художник Александра Сайкина‍
20:30
Названа лучшая банкнота 2016 года
20:11
Филипп Киркоров скоро женится
20:05
В Петербурге в час пик закрыли станцию метро
20:04
Жена озвучила неожиданную причину гибели актера из "Интернов"
19:56
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:44
Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы
19:31
На зеленой ветке московского метро случилось ЧП
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
19:00
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
18:51
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову
18:35
Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
18:24
В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью
18:09
Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Максакова кипит после потери наследства
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Политика

Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко

Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу украинского государства Петра Порошенко в невозможности кого бы то ни было втянуть Минск в войну против Киева. Об этом было заявлено в ходе мероприятий, приуроченных к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
прочитано 826 раз

"Я подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины", – сказал Порошенко. По его словам, такого развития событий не "допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Лукашенко". Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в том, что граница между двумя странами всегда будет "границей дружбы и добрососедства".

ПО ТЕМЕ

Лукашенко показал России свое истинное лицо

Лукашенко хочет дружить сразу со всеми

Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

Стоит отметить, что подобные дружелюбные реверансы в сторону нынешнего киевского режима Лукашенко делает уже не первый раз. Так, в январе этого года белорусский лидер назвал происходящее сейчас в Донбассе "борьбой Украины за свою независимость".

По словам Лукашенко, независимость досталась Минску "очень дешево", а вот некоторым странам приходится сражаться за нее с оружием в руках. "Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – сказал он. Кроме того, белорусский лидер добавил, что Минск тоже воюет за свою независимость, но не в военной сфере, а в экономической.


Объяснять смысл последней фразы Лукашенко тогда не стал. Однако учитывая тот факт, что за несколько месяцев между Москвой и Минском разразился серьезный кризис в энергетической сфере, слова белорусского лидера были выпадом именно в сторону России.

Причиной кризиса стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами. 

Впрочем, позднее стороны все-таки урегулировали имевшиеся разногласия. 13 апреля Москва и Минск подписали пакет документов по урегулированию в нефтегазовой сфере. По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.


Эксперты высказали мнение, что заключение договоренности соответствует как интересам России, так и чаяниям Белоруссии. Так, по мнению главы аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, сделка является хорошим инструментом для развития интеграционных процессов между двумя странами. "Нам важно и удержать Белоруссию в орбите своего влияния, и сохранить ее как надежного транзитера российских энергоресурсов на Запад", – сказал он.

Автор: Иван Поляков26 апреля 2017, 13:54

Политика

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Шоу-бизнес

Бузова ответила на жестокие насмешки Урганта
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Проишествия

Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу

Lifestyle

В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
Шоу-бизнес

Домогаров еле сводит концы с концами

Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Шоу-бизнес

Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни

Врачу она сказала, что страдает от болей в животе
Шоу-бизнес

Актрисе Александровой выстрелили в глаз

Из-за серьезной травмы звезда на четыре месяца угодила в больницу
Шоу-бизнес

Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Актер фильмов "Викинг", "Адмиралъ", "Штрафбат" рассказал о громком конфликте

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные

Спорт

Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru