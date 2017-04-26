Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу украинского государства Петра Порошенко в невозможности кого бы то ни было втянуть Минск в войну против Киева. Об этом было заявлено в ходе мероприятий, приуроченных к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

"Я подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины", – сказал Порошенко. По его словам, такого развития событий не "допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Лукашенко". Кроме того, украинский лидер выразил уверенность в том, что граница между двумя странами всегда будет "границей дружбы и добрососедства".

Стоит отметить, что подобные дружелюбные реверансы в сторону нынешнего киевского режима Лукашенко делает уже не первый раз. Так, в январе этого года белорусский лидер назвал происходящее сейчас в Донбассе "борьбой Украины за свою независимость".

По словам Лукашенко, независимость досталась Минску "очень дешево", а вот некоторым странам приходится сражаться за нее с оружием в руках. "Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – сказал он. Кроме того, белорусский лидер добавил, что Минск тоже воюет за свою независимость, но не в военной сфере, а в экономической.





Объяснять смысл последней фразы Лукашенко тогда не стал. Однако учитывая тот факт, что за несколько месяцев между Москвой и Минском разразился серьезный кризис в энергетической сфере, слова белорусского лидера были выпадом именно в сторону России.

Причиной кризиса стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.

Впрочем, позднее стороны все-таки урегулировали имевшиеся разногласия. 13 апреля Москва и Минск подписали пакет документов по урегулированию в нефтегазовой сфере. По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.





Эксперты высказали мнение, что заключение договоренности соответствует как интересам России, так и чаяниям Белоруссии. Так, по мнению главы аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, сделка является хорошим инструментом для развития интеграционных процессов между двумя странами. "Нам важно и удержать Белоруссию в орбите своего влияния, и сохранить ее как надежного транзитера российских энергоресурсов на Запад", – сказал он.

