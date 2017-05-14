Лукашенко с сыном заинтриговали подарком первой леди Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в международном форуме "Один пояс – один путь". Вместе с белорусским лидером в Пекин приехал его сын Николай. Лукашенко-младший удивил гостей форума, сделав загадочный подарок первой леди Китая.

Александр Лукашенко приехал в Дом народных собраний, где должен пройти ужин и концерт, в сопровождении сына. Повзрослевший Николай был одет в серый костюм и синюю рубашку, а в руках 12-летний мальчик держал маленькую зеленая коробочку.

Белорусского лидера и его сына встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Когда гости форума прошли на совместное фотографирование, китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос. А Николай в свою очередь достал из загадочной коробочки шкатулку и подарил ее первой леди Китая. Супруге китайского лидера презент явно понравился, она в знак благодарности поцеловала мальчика в обе щеки.

Есть ли что-то в шкатулке, неизвестно. Пэн Лиюань решила не открывать ее при журналистах. Первая леди бережно держала подарок в руках, еще больше интригуя присутствующих в Доме народных собраний, передает РИА Новости.

Александр Григорьевич приехал с Колей, а тот привез первой леди Китая подарок в таинственной шкатулке pic.twitter.com/rXgFnWjWU2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2017 г.

Александр Лукашенко во второй раз привез своего сына Николая в Китай. Два года назад ребенок белорусского лидера присутствовал в Пекине на параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией. Тогда мальчик покорил сердца пользователей Сети, которые прозвали его "златовласым принцем".

Напомним, в столице Китая 14 мая стартовал двухдневный международный форум, где представители из более чем 130 стран мира обсудят проекты в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин.