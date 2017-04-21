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Общество

Лукашенко меняет образование ради сына

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что учебу в школах нужно начинать как минимум с девяти часов утра. Он признал, что даже его сын спит на занятиях.
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По мнению белорусского президента, прежде всего от раннего начала учебного дня страдают ученики младших классов. "Они все равно раньше одиннадцати-двенадцати не лягут спать. Они же телепаются по дому, а где еще и бесконтрольно, то и в первом часу. А ему надо в шесть часов проснуться и идти", – заявил Александр Лукашенко.

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В раннем начале учебного дня белорусский президент также видит причины высокой заболеваемости среди детей, передает "Московский комсомолец". "Если ребенок занимается еще спортом, а это надо, хоть как-то надо, это беда. Это трагедия. Он не выдерживает неделю", – добавил он.

К подобным выводам глава Белоруссии пришел после разговоров со своим младшим сыном Николаем. На вопрос Лукашенко, как проходит в школе первый урок, его сын заявил: "все спят, и я там прикорну немножко". На отцовский укор "ты же сын президента" мальчик ответил, что он "хочет спать".

Примечательно, что белорусский лидер уже обращался с подобным призывом к Министерству образования. Тогда его поддержали учителя школ, признавшие, что ученики действительно спят на первых уроках. Глава ведомства Михаил Журавков в ответ заявил, что в 8:00-8:15 утра занятия начинаются лишь в трети школ, еще в 30% ученики приходят в учебные заведения к 8:30-9:00 утра.

Оппозицию педагогам составили родители, которые при новом распорядке учебного дня не будут успевать отвести детей в школу. Они заявили, что перенос уроков также приведет к сокращению свободного времени после учебы, когда ребенок может выполнять домашнюю работу.

Автор: Константин Улюкаев21 апреля 2017, 17:40

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