Лукашенко меняет образование ради сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что учебу в школах нужно начинать как минимум с девяти часов утра. Он признал, что даже его сын спит на занятиях.

По мнению белорусского президента, прежде всего от раннего начала учебного дня страдают ученики младших классов. "Они все равно раньше одиннадцати-двенадцати не лягут спать. Они же телепаются по дому, а где еще и бесконтрольно, то и в первом часу. А ему надо в шесть часов проснуться и идти", – заявил Александр Лукашенко.

В раннем начале учебного дня белорусский президент также видит причины высокой заболеваемости среди детей, передает "Московский комсомолец". "Если ребенок занимается еще спортом, а это надо, хоть как-то надо, это беда. Это трагедия. Он не выдерживает неделю", – добавил он.

К подобным выводам глава Белоруссии пришел после разговоров со своим младшим сыном Николаем. На вопрос Лукашенко, как проходит в школе первый урок, его сын заявил: "все спят, и я там прикорну немножко". На отцовский укор "ты же сын президента" мальчик ответил, что он "хочет спать".

Примечательно, что белорусский лидер уже обращался с подобным призывом к Министерству образования. Тогда его поддержали учителя школ, признавшие, что ученики действительно спят на первых уроках. Глава ведомства Михаил Журавков в ответ заявил, что в 8:00-8:15 утра занятия начинаются лишь в трети школ, еще в 30% ученики приходят в учебные заведения к 8:30-9:00 утра.

"Лукашенко про проблемы школы: Программу сократить, учебники — новые, уроки — с 9 утра".



Школьники, возрадуйтесь! — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 21 апреля 2017 г.

Оппозицию педагогам составили родители, которые при новом распорядке учебного дня не будут успевать отвести детей в школу. Они заявили, что перенос уроков также приведет к сокращению свободного времени после учебы, когда ребенок может выполнять домашнюю работу.