Подробности трагической гибели тестя Кержакова

Выяснились новые обстоятельства смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Оказалось, что тесть футболиста Александра Кержакова скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Как выяснилось, сенатор упал с высоты в помещении спортивно-оздоровительного центра "Оазис" в Огородном переулке Санкт-Петербурга. По словам источника в правоохранительных органах, Тюльпанов, поднимаясь по винтовой лестнице, рухнул и ударился головой об пол.

По-видимому, причиной падения стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Именно кардиологический приступ и стал причиной смерти сенатора, пишет "Фонтанка".

Предположительно, в результате удара об пол Тюльпанов получил также тяжелую травму головы. Он скончался до приезда бригады скорой помощи, передает Life.ru. По некоторой информации, врачей и полицию вызвал один из сотрудников центра "Оазис".

Как отмечает издание, в момент трагедии на здании центра не было никакой таблички с указанием информации о нем. Однако после несчастного случая она неожиданно появилась,

На месте происшествия работали представители руководства УФСБ, ГСУ СКР по Петербургу, регионального главка МВД. В целях расследования была изъята вся система видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что 52-летний сенатор Тюльпанов поскользнулся на кафельной плитке, ударился головой и получил перелом основания черепа. Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения он был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.

Сенатор вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим тем годам".