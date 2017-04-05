Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок

Коллеги 52-летнего сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова, умершего в результате несчастного случая, соболезнуют его родным и близким. Для многих внезапная смерть тестя российского футболиста Александра Кержакова стала шоком.

Утром 4 апреля Вадим Тюльпанов принес цветы на место теракта в Санкт-Петербурге – к станции метро "Технологический институт". А вечером того же дня произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Трагедия случилась в Кировском районе города. "Скорее всего, речь идет о бассейне. Вадим Альбертович любил плавать", – цитирует представителя аппарата Тюльпанова "Московский комсомолец".

Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин узнал о гибели коллеги из прессы. "С Вадимом Тюльпановым я был знаком, еще когда он был председателем питерского заксобрания. И он был не просто законодателем и главой комитета в Совете Федерации, он был очень хорошим администратором. Для меня это (смерть политика. – Прим. ред.) чрезвычайно страшная и неприятная вещь. Я соболезную родным. Мы потеряли хорошего товарища", – заявил Бушмин.

Сочувствие проявил и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. "Товарищ близкий. Очень жалко и горестно. Это совершенно чудовищное сообщение для нас всех. Большая потеря. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Его кончина стала неожиданностью: 52 года, красивый, здоровый жизнерадостный мужчина. И чувство юмора всегда было при нем", – отметил он.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко подчеркнула, что сенатор был открытым и прямым человеком, требовательным к себе и другим. Известие о смерти Тюльпанова шокировало ее.

"Мне нравилось, что он всегда приходил на помощь, без всяких вопросов. Нужно помочь человеку – значит нужно. К спикерам обращались люди, которым нужна была помощь – многодетные семьи, пожилые. И он всегда шел им навстречу, – рассказала Петренко. – Мог бы еще долго и продуктивно работать. Он достоин светлой памяти".

Трагедию прокомментировал и член Совфеда Алексей Пушков. "Для меня это полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно в порядке – крепко стоящий на ногах, представительный мужчина", – цитирует политика Life.ru.



