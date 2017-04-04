Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

О несчастном случае, произошедшем с 52-летним сенатором, сообщают питерское издание "Фонтанка.ру" и телеканал "Санкт-Петербург". На место происшествия уже выехал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Известно, что Тюльпанов очень сильно ударился о кафельную плитку и получил перелом основания черепа.



Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения Тюльпанов был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.

Вадим Тюльпанов вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим тем годам".

Сегодня, 4 апреля Тюльпанов возложил цветы на место трагедии в Петербурге возле станции метро "Технологический институт". Общаясь с журналистами, политик пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшить антитеррористическую работу.

Дочь сенатора Милана в июне 2015 года вышла замуж за футболиста Александра Кержакова, сейчас пара ждет пополнения в семействе. Об этом стало известно в декабре 2016 года, тогда сама Милана подтвердила информацию о беременности. Пара вышла в свет, и супруга спортсмена продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 2 2017 в 3:32 PDT

Сегодня дочь политика опубликовала скорбный пост в соцсетях. Милана написала о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.