Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука
О несчастном случае, произошедшем с 52-летним сенатором, сообщают питерское
издание "Фонтанка.ру" и телеканал "Санкт-Петербург". На место происшествия уже выехал
спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководство
правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Известно, что Тюльпанов очень сильно ударился о кафельную плитку и получил перелом основания черепа.
Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения Тюльпанов был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.
Вадим Тюльпанов вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим тем годам".
В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов https://t.co/jLs6aqmBhD #Тюльпанов— Росбалт (@rosbaltru) 4 апреля 2017 г.
Сегодня, 4 апреля Тюльпанов возложил цветы на место трагедии в Петербурге возле станции метро "Технологический институт". Общаясь с журналистами, политик пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшить антитеррористическую работу.
Дочь сенатора Милана в июне 2015 года вышла замуж за футболиста Александра Кержакова, сейчас пара ждет пополнения в семействе. Об этом стало известно в декабре 2016 года, тогда сама Милана подтвердила информацию о беременности. Пара вышла в свет, и супруга спортсмена продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Сегодня дочь политика опубликовала скорбный пост в соцсетях. Милана написала о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.
Как хрупок мир, и жизнь хрупка, Поймешь ты это лишь тогда, Когда пробьет потери час, Когда слеза коснется глаз. Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь Родной очаг, семью, детей, Немногочисленных друзей, Родителей, что обижал, Когда забот не принимал. Проси здоровья, долгих лет, Чтоб воссиял в их душах Свет. И чтобы каждый осознал, Пока печальным час не стал. Как хрупок мир и жизнь хрупка Пойми сейчас, а не тогда.
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