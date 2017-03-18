Почему Трамп отказался потискать Меркель

Общественность недоумевает, почему во время протокольной съемки в Белом доме президент США Дональд Трамп отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Американскому лидеру в очередной раз припомнили дружественные отношения его предшественника с главами стран Европы.

Бывший фотограф Барака Обамы Пит Соуза откровенно посмеялся над Дональдом Трампом из-за инцидента с рукопожатием. Он разместил в Instagram два архивных снимка, на которых канцлер Германии и 44-й президент США выглядят как старые приятели.





Первое фото было сделано в 2009 году. На нем запечатлена первая встреча Меркель и Обамы. Судя по этому кадру прежний хозяин Белого дома был более радушен к гостям, вместо рукопожатия он поцеловал канцлера ФРГ в щеку.

First time meeting Angela Merkel in 2009 Публикация от Pete Souza (@petesouza) Мар 17 2017 в 12:54 PDT



Второй снимок был сделан на саммите G20 в 2011 году. На этот раз Обама и Меркель вели себя еще более дружественно. Президент США даже приобнял канцлера. Этот момент успел запечатлеть Пит Соуза.

By request: President Obama with German Chancellor Angela Merkel at the G20 Summit in 2011. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Мар 17 2017 в 12:39 PDT



Общественность тут же отреагировала на инцидент. Поведение Трампа объяснили отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей Сети.





Между тем сам президент США на своей странице в Facebook разместил фотографию рукопожатия с канцлером ФРГ. "Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский лидер.





Напомним, конфуз произошел во время протокольной съемки в Белом доме. Президент США сделал вид, что не заметил просьбу фотографа еще раз подать руку канцлеру Германии. При этом Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу, немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости момента канцлер даже слегка покраснела.

