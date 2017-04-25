Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой

Скандально известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало свою новую карикатуру. На этот раз еженедельник высмеял кандидата в президенты Пятой республики Эммануэля Макрона.

На рисунке изображен сам политик, а также его жена Брижит Тронье, которая на 24 года старше своего супруга. Вверху изображения написано: "Макрон – фаворит. Дождь из голосов поддержки".

При этом супруга кандидата в президенты Франции изображена на переднем плане, тогда как чуть поодаль от супруги карикатуристы разместили самого политика. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", – обращается к со зловещей ухмылкой к Макрону его жена.

Charlie Hebdo в новой карикатуре высмеял Макрона и его супругу https://t.co/JoKwSc6Wge pic.twitter.com/FphWoZwpHF — РИА Новости (@rianru) 25 апреля 2017 г.

В воскресенье во Франции состоялся первый этап президентских выборов. Всего на пост главы руководителя Пятой республики претендовали 11 кандидатов. Согласно итоговым данным, предоставленным Министерством внутренних дел Франции, лидером голосования стал лидер движения "Вперед", бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, который заручился поддержкой 24,01% избирателей. Второе место заняла руководитель движения "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Оба они проходят во второй тур голосования.

Третье и четвертое места заняли кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 20,1% голосов избирателей. На четвертой позиции оказался лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,58% голосов.

Все решится во втором туре, который пройдет 7 мая. Как Макрон, так и Ле Пен, очевидно, постараются по-максимуму использовать это время, чтобы перетащить на свою сторону электорат не прошедших во второй тур кандидатов. Впрочем, высшие чиновники Франции успели высказаться в поддержку Макрона. Голосовать за лидера движения "Вперед" призвал и Франсуа Фийон.

Скандально известный журнал Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, многие из которых связаны с политическими темами. Мировому сообществу издание стало известно после террористических актов в январе 2015 года, когда редакция журнала подверглась нападению исламистов.

