Марин Ле Пен назвала своего главного соперника на президентских выборах Эммануэля Макрона слабаком. Журналисты обступили ее на одном из рынков в департаменте Па-де-Кале и попросили прокомментировать итоги первого тура голосования.

Общаясь с журналистами, Марин Ле Пен не поскупилась на критику своего соперника, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. "Я пришла, чтобы начать кампанию второго тура в той единственной манере, которую я знаю, – на месте, с французским народом, чтобы привлечь его внимание к очень важным темам. Сегодня это терроризм. И самое мягкое, что мы можем сказать по этому вопросу, так это то, что Макрон – слабак", – сказала женщина-политик.

Ранее лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини положительно оценил результат, который показала в первом туре выборов Марин Ле Пен, а ее оппонента презрительно назвал Буратино. Итальянский политик выразил надежду, что во втором туре французские избиратели не поддержат Эммануэля Макрона.

"Я не думаю, что они проголосуют за элегантного Буратино, который даже на пляж идет в галстуке. Не будут голосовать за кого-то, кем дистанционно управляют проклятые из Брюсселя", – заявил Салвини в интервью газете Corriere della Sera.

Накануне, 23 апреля, Франция выбирала президента – состоялся первый тур голосования. Оно проходило в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за совершенного за два дня до выборов теракта на Елисейских Полях. За всю историю проведения прямых выборов главы государства ни одному из претендентов добиться поддержки более половины избирателей в первом туре не удавалось.

На этот раз традиция также не была нарушена: по итогам голосования во второй тур, который состоится 7 мая, проходят основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон с 23,75% голосов и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.





Всего в президентской гонке участвовали 11 кандидатов. Помимо двух ключевых фигур – Ле Пен и Макрона – шансы на выход во второй тур не теряли представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон. Оставшиеся семь кандидатов сыграли роль статистов на выборах.

Эксперты пророчат победу Эммануэля Макрона во втором туре. Для России он не самый удачный кандидат – Макрон не собирается сближаться с Москвой, о чем заявлял во время предвыборных дебатов. Молодой и амбициозный политик намерен выстраивать отношения с США, реверансы в сторону Дональда Трампа постоянно звучат в его публичных выступлениях.

Марин Ле Пен – 48-летняя дочь основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена – в отличие от Макрона, симпатизирует России. Она – одна из немногих европейских политиков поддержала воссоединение Крыма с Россией и выступает за развитие стратегического партнерства с Москвой.