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Политика

Опытная жена помогла Макрону победить

Эммануэль Макрон с супругой. Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
В минувшее воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Его победителями стали лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, которые вышли во второй этап голосования. Dni.Ru решили разобраться, кто из кандидатов на пост руководителя Пятой республики предпочтителен для России.
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Согласно итоговым данным, которые предоставило Министерство внутренних дел Франции, Макрон получил 23,75% голосов избирателей, что сделало его лидером первого тура. Ле Пен с 21,53% заняла вторую позицию. Глава правого движения "Республиканцы" Франсуа Фийон, считавшийся фаворитом президентской гонки, а также представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон набрали менее 20% голосов.

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Все решится во втором туре, который пройдет 7 мая. Как Макрон, так и Ле Пен, очевидно, постараются по максимуму использовать это время, чтобы перетащить на свою сторону электорат не прошедших во второй тур кандидатов. Впрочем, высшие чиновники Франции успели высказаться в поддержку Макрона. Голосовать за лидера движения "Вперед" призвал и Фийон.

Стоит отметить, что Макрон действительно очень популярен во Франции, и для этого есть несколько причин. Во-первых, он является чуть ли не самым молодым политиком Пятой республики в последнее время: пост министра финансов Макрон занял в 36 лет. Во-вторых, женскую часть населения Франции явно привлекают его внешние данные.

Долгое время политик старался не афишировать подробности личной жизни, однако все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Оказалось, что Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице Бриджит Тронье, которая старше его на 24 года и является бабушкой семерых внуков. Естественно, французы сразу принялись самозабвенно обсуждать нестандартную пару. Обсуждать... и восторгаться.


Было ли обнародование подробностей личной жизни политика пиар-ходом или нет, но из темной лошадки Макрон вскоре превратился в лидера президентской гонки. При этом он неоднократно подчеркивал крепость их брака с Бриджит, что неплохо работало на его имидж примерного семьянина. И это на фоне уходящего президента Франсуа Олланда, "прославившегося" визитами к любовнице на мотороллере. А когда некая молодая особа попыталась отбить Макрона у супруги, он демонстративно подал на нее в суд за домогательства. "Я люблю свою жену", – сказал политик во всеуслышание.

Следует ли говорить, что это еще больше укрепило его популярность в Пятой республике? Особенно среди женской аудитории, которая явно предпочтет его пытающейся демонстрировать свою мужественность и лидерство Ле Пен. Тем не менее, несмотря на высокие шансы Макрона на победу во втором туре, выводы об исходе президентской гонки делать пока рано.

Помимо нюансов личной жизни лидера движения "Вперед", популярности ему добавляет удачная предвыборная программа. Он выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности на посту главы государства: безопасность, развитие экономики, совершенствование трудового законодательства, развитие образовательной сферы, совершенствование демократических институтов, а также более активное участие Пятой республики в международной жизни.

На последнем стоит остановиться поподробнее. Макрон является приверженцем союза с США и членства Франции в НАТО. В целом это типичный "атлантист", ничем в этом плане не отличающийся от Олланда. Впрочем, нас гораздо больше волнует его мнение в отношении России. К сожалению, вряд ли потенциальное президентство Макрона приведет к улучшению отношений между Москвой и Парижем.

Эммануэль Макрон. Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Кандидат на высший пост Пятой республики уже успел обвинить Россию во вмешательстве в предвыборный процесс. По его словам, Москва якобы распространяет лживые новости, чтобы его скомпрометировать. В то же время он неоднократно упрекал свою соперницу Ле Пен в "слишком тесных" связях с Кремлем.

Кроме того, не так давно благодаря ресурсу WikiLeaks стало известно о контактах Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, которая известна враждебной позицией по отношению к России. Говоря о международной политике Франции в случае своего президентства, Макрон подчеркнул, что ни в коем случае не будет "сближаться с господином Путиным" и добьется того, чтобы российский лидер "относился к нему с уважением". Естественно, он выступает за сохранение антироссийских санкций, которые уже стали причиной многомиллиардных убытков в странах Евросоюза.

В свою очередь его оппонент, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выступает за более независимую политику Франции на международной арене. Для этого она хочет вывести Пятую республику из НАТО, а также провести референдум по выходу из Европейского союза. Она также пообещала устранить угрозу терроризма, уничтожив все радикальные исламские организации на территории Франции. Для обеспечения безопасности граждан Ле Пен планирует закрыть мечети, где ведутся экстремистские проповеди. Кроме того, в случае победы она намерена положить конец неконтролируемой миграции и выйти из Шенгенской зоны.

Что касается отношений с Россией, лидер "Национального фронта" выступает за укрепление связей, называя Владимира Путина своим единомышленником, защищающим ценности европейской цивилизации. Она неоднократно подвергала критике курс Брюсселя по отношению к Москве, называя его глупым и вредным. Кроме того, политик пообещала признать Крым частью России, способствовать разрешению конфликта на Украине, а также бороться за отмену антироссийских санкций.

Марин Ле Пен. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Таким образом, для Москвы была бы предпочтительна победа лидера "Национального фронта". Однако стоит признать, что шансы на ее победу во втором туре кажутся не такими уж высокими. Против нее уже сплотились большинство политиков Пятой республики. Кроме того, в оппозиции Ле Пен находится интеллектуальный класс Франции, а также большинство местных средств массовой информации.

Это напоминает ситуацию на последних выборах в США, где против тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа велась масштабная информационная кампания, к которой были широко привлечены как представители общественности, так и члены политического истеблишмента. Впрочем, это не помешало ему возглавить страну в ноябре прошлого года.

Успех Трампа показывает, что политическая непредсказуемость стала одной из характерных примет нашего времени, поэтому не исключено, что и Ле Пен одержит столь же неожиданную победу. В любом случае финал президентской гонки в Пятой республике уже не за горами.

Автор: Иван Поляков24 апреля 2017, 12:30

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