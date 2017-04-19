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Политика

Москва отвесила Киеву пощечину в ООН

Фото: GLOBAL LOOK press/EuropaNewswire
Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Украины. Киев подал иск в международный суд в Гааге, обвинив Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.
прочитано 7038 раз

Решение суда озвучил председатель Ронни Абрахам на открытых слушаниях во Дворце мира в Гааге. Такой исход прогнозировали многие эксперты, называя обвинения Киева необоснованными.

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Свой иск Украина подала 16 января 2017 года. В нем содержалось требование прекратить поставки оружия на юго-восток страны и поддержку ополченцев, а также разобраться с дискриминацией по национальному признаку, которую власти Незалежной увидели в Крыму.

Москва отвергала все обвинения: в МИДе подчеркивали, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подобные  политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.

Рассмотрение иска началось 6 марта. Выступая в суде, глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках.

Среди доказательств, которые были представлены украинской стороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в котором показывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистика перевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходит через границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего уже следует обратно в Россию.

Автор: Александр Комаров19 апреля 2017, 17:02

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