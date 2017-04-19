Москва отвесила Киеву пощечину в ООН

Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Украины. Киев подал иск в международный суд в Гааге, обвинив Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Решение суда озвучил председатель Ронни Абрахам на открытых слушаниях во Дворце мира в Гааге. Такой исход прогнозировали многие эксперты, называя обвинения Киева необоснованными.

Свой иск Украина подала 16 января 2017 года. В нем содержалось требование прекратить поставки оружия на юго-восток страны и поддержку ополченцев, а также разобраться с дискриминацией по национальному признаку, которую власти Незалежной увидели в Крыму.

Москва отвергала все обвинения: в МИДе подчеркивали, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.

Рассмотрение иска началось 6 марта. Выступая в суде, глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках.

Среди доказательств, которые были представлены украинской стороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в котором показывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистика перевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходит через границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего уже следует обратно в Россию.