Москва отвесила Киеву пощечину в ООН
Решение суда озвучил председатель Ронни Абрахам на открытых слушаниях во Дворце мира в Гааге. Такой исход прогнозировали многие эксперты, называя обвинения Киева необоснованными.
Свой иск Украина подала 16 января 2017 года. В нем содержалось требование прекратить поставки оружия на юго-восток страны и поддержку ополченцев, а также разобраться с дискриминацией по национальному признаку, которую власти Незалежной увидели в Крыму.
Москва отвергала все обвинения: в МИДе подчеркивали, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.
Международный суд ООН начал слушания дела Украины против России— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 6 марта 2017 г.
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Рассмотрение иска началось 6 марта. Выступая в суде, глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках.
Среди доказательств, которые были представлены украинской стороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в котором показывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистика перевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходит через границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего уже следует обратно в Россию.
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