Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию можно "держать за столом переговоров" только благодаря санкциям. Об этом он сказал во время своего выступления в лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House.

"Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтоб держать Россию за столом переговоров. Мы боремся за нашу территориальную целостность сами, даже с нашим собственным оружием", – заявил Порошенко. При этом он пожаловался, что Украина за три года конфликта в Донбассе не получила никакого оружия от западных стран. "Но у нас было фантастическое обучение с британскими, канадскими, американскими, европейскими солдатами", – добавил он.

Кроме того, Порошенко в своей речи вспомнил о британском премьер-министре времен Второй Мировой войны Уинстоне Черчилле. "Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия", – сказал он, добавив, что если бы не Украина, "российские танки стояли бы в Европе".



Напомним, ранее президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Франции Франсуа Олланд и глава Украины Петр Порошенко провели переговоры по ситуации в Донбассе. Все стороны отметили важность соблюдения пасхального перемирия, отметив, что это станет одним из шагов по пути мирного урегулирования ситуации в регионе. "Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", – сообщила пресс-служба Кремля.

Также главы государств выразили надежду на то, что после президентских выборов во Франции работа в этом формате будет продолжена. В свою очередь Олланд призвал коллег и далее прилагать усилия для реализации минских соглашений.





29 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала полное прекращение огня в регионе с 1 апреля в преддверии Пасхи и разведение сил у станицы Луганской с 6 апреля.

Как сообщали ранее Dni.Ru, украинский лидер отдал распоряжение о прекращении огня. "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", – заявил украинский лидер. Однако Киев вновь не стала соблюдать достигнутые договоренности. Так, в вооруженных силах самопровозглашенной ДНР сообщили, что только за 18 апреля украинская армия обстреляла территорию республики более 30 раз.

