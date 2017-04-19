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Политика

Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию можно "держать за столом переговоров" только благодаря санкциям. Об этом он сказал во время своего выступления в лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House.
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"Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтоб держать Россию за столом переговоров. Мы боремся за нашу территориальную целостность сами, даже с нашим собственным оружием", – заявил Порошенко. При этом он пожаловался, что Украина за три года конфликта в Донбассе не получила никакого оружия от западных стран. "Но у нас было фантастическое обучение с британскими, канадскими, американскими, европейскими солдатами", – добавил он.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Кроме того, Порошенко в своей речи вспомнил о британском премьер-министре времен Второй Мировой войны Уинстоне Черчилле. "Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия", – сказал он, добавив, что если бы не Украина, "российские танки стояли бы в Европе".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Франции Франсуа Олланд и глава Украины Петр Порошенко провели переговоры по ситуации в Донбассе. Все стороны отметили важность соблюдения пасхального перемирия, отметив, что это станет одним из шагов по пути мирного урегулирования ситуации в регионе. "Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", – сообщила пресс-служба Кремля.

Также главы государств выразили надежду на то, что после президентских выборов во Франции работа в этом формате будет продолжена. В свою очередь Олланд призвал коллег и далее прилагать усилия для реализации минских соглашений.


29 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала полное прекращение огня в регионе с 1 апреля в преддверии Пасхи и разведение сил у станицы Луганской с 6 апреля.

Как сообщали ранее Dni.Ru, украинский лидер отдал распоряжение о прекращении огня. "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", – заявил украинский лидер. Однако Киев вновь не стала соблюдать достигнутые договоренности. Так, в вооруженных силах самопровозглашенной ДНР сообщили, что только за 18 апреля украинская армия обстреляла территорию республики более 30 раз.

Автор: Иван Поляков19 апреля 2017, 14:01

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