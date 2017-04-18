Депутаты будут обсуждать свои инициативы во фракциях

Депутатам Госдумы придется уведомлять свои фракции о законопроектах, которые они собираются внести на рассмотрение нижней палаты. Такую норму парламентарии намерены внести в регламент.

Фракции должны быть в курсе законодательных инициатив, которые разрабатывают представители партий. Нововведения в регламент Госдумы разработала рабочая группа, сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Иван Мельников.

"По итогам работы той группы, которую я возглавлял, мы рекомендовали, чтобы депутаты, входящие во фракции, о своих законодательных инициативах информировали фракцию. Она была поддержана Советом Госдумы. Но я так понимаю, что в ряде фракций продолжают возникать эти вопросы, не все депутаты услышали эту рекомендацию. Поэтому сегодня принято решение, что эту норму нужно будет включить в регламент", – подвел Мельников итоги заседания Совета Госдумы.

О необходимости уведомлять фракции о готовящихся законопроектах перед их внесением на обсуждение говорил на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента. Вячеслав Володин пояснил коллегам, что таким образом они получат возможность оценить последствия принятия этих документов. В то же время, по словам спикера, это не означает, что депутаты должны согласовывать свои законодательные инициативы – потому что такая практика стала бы ущемлением их прав.

Зампредседателя палаты Игорь Лебедев также рассказал журналистам о совете, который дал депутатам Володин на одном из Советов Думы. Спикер рекомендовал обсуждать законодательные инициативы во фракциях до внесения на рассмотрение палаты, а не "работать на свой пиар". На примере поправок в закон о полиции (внесенных единороссами Пискаревым и Валеев, а позже отозванных, так как инициатива не обсуждалась во фракции) Володин объяснил депутатам, как важно советоваться с однопартийцами – особенно громких и касающихся всей страны законопроектов.