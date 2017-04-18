Госдума расширила возможности независимых депутатов

Очередные изменения внесены в работу нижней палаты парламента. Отныне не только представители фракций, но и два внефракционных депутата, будут иметь право на выступление перед коллегами. Сейчас независимыми являются два депутата.

Депутаты Госдумы Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев, не входящие ни в одну из четырех фракций, теперь смогут выступать перед своими коллегами с трибуны нижней палаты на пленарных заседаниях. Такое право у них будет, минимум, раз в два месяца.



Таким образом, отметил первый вице-спикер Иван Мельников, лидер "Гражданской платформы" и председатель партии "Родина" будут уравнены в правах с представителями фракций.

"Вы знаете, что у нас в начале заседания есть выступления представителей фракций. Представителям фракций выделяется по 5-10 минут, – сказал Мельников. – Два депутата, Шайхутдинов и Журавлев, которые не входят во фракции, обратились с просьбой, чтобы у них тоже была возможность утром выступать по вопросам, носящим социально-экономический характер".

Вице-спикер добавил, что просьба двух независимых депутатов было решено удовлетворить. И теперь они смогут по пять минут выступать утром, до обсуждения окончательной повестки дня пленарного заседания.

Напомним, в Госдуме седьмого созыва сформировано четыре политических фракции. Во фракцию "Единой России" входят 344 депутата (включая самовыдвиженца Владислава Резника), КПРФ – 42, ЛДПР – 39, "Справедливой России" – 23. Кроме того, два парламентария не вошли ни в одну думскую политическую группу.

