Чем полезен обновленный порядок принятия законов

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Вторник 18 апреля
Лента новостей
13:56
Мужчина опубликовал признание жены в измене (видео)
13:35
Обнаженный труп известного художника найден в Москве
13:27
Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
13:20
Кураев назвал причину скорого конца света
13:11
Бобер загипнотизировал 150 телок (видео)
13:09
В Москве на ребенка упало дерево
13:02
Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
12:48
Престарелого шахматиста посадили за совращение ученицы
12:46
Дочь Кати Семеновой работает в баре
12:34
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
12:32
В Архангельске заяц пытался зарезать водителя автобуса
12:08
В смертельной аварии в Коми пострадали 40 человек
12:06
Тодоровский устроил переполох в Большом
12:02
Число пассажиров МЦК превысило 55 миллионов
11:59
Британцы сообщили о десятках мертвых советских космонавтов
11:58
"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить
11:56
Светофоры в Москве пообещали привести в порядок к середине мая
11:51
Украина решила нажиться на торговле с Россией
11:47
Улицу в Москве назовут в честь партизанки Волошиной
11:34
Инфоцентры программы сноса хрущевок открылись по всей Москве
11:20
Мадам по объявлению: русская муза Анри Матисса
11:17
Неожиданная опасность противозачаточных таблеток
11:16
Число машин в столичном регионе превысило восемь миллионов
11:09
Отдых в Сочи резко подорожал
10:45
На набережной в Петербурге сожгли Range Rover (видео)
10:44
Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
10:35
Как живет единственная дочь Георгия Вицина
10:19
На железной дороге в Свердловской области ищут бомбу
10:02
Брошенный толстяк стал секс-символом Сети
10:01
Астрономы сняли крадущийся по Луне НЛО (видео)
09:59
После Пасхи Людмила Сенчина покаялась в грехе
09:47
На парковке на востоке Москвы расстреляли мужчину
09:43
В Сургуте дети нашли мертвую женщину по дороге в школу
09:40
Роботы оставляют продавцов без работы
09:32
Названа точная дата конца света
09:25
Муж Виктории Дайнеко тоскует в разлуке с ребенком
09:11
Подробности задержания организатора теракта в Петербурге
09:05
Известного певца хотят арестовать за жадность
08:54
От пропавшей в Саратове пенсионерки остался скелет
08:40
Россияне боятся покупать путевки в Турцию
08:40
Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
08:33
Состояние маленькой дочери Екатерины Волковой ухудшилось
08:23
Эрдоган застал россиян врасплох
08:22
Немоляева назвала Симонову матерью своей внучки
07:53
При тушении пожара в Москве спасли восемь человек
22:38
В своих капризах Собчак переплюнула Лопес и Псая
22:01
Какое сочетание продуктов смертельно опасно
21:58
Российский скрипач шокировал каминг-аутом в Facebook
21:47
Как подростки зарабатывают миллионы в соцсетях
21:30
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
21:20
Разработан нанометод борьбы с раком
20:47
Слоненок вступил в схватку с крокодилом (видео)
20:46
Мама Степанова назвала виновницу его падения из окна
20:41
Как защититься от цыганского гипноза
20:25
Советник Порошенко поглумился над кладбищем в Донбассе
20:17
Меланья Трамп ткнула растерявшегося на публике мужа
20:11
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
20:00
Организатора теракта в Петербурге вычислили по звонку смертника
19:59
Возлюбленной "Холостяка" оказалась дочь Охлобыстина
19:33
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
19:05
Пять признаков "нездорового" секса
18:44
Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
18:39
Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
18:07
Рублю предсказали скорое падение
18:03
Названа самая массовая профессия России
17:55
Задержан организатор теракта в Петербурге
17:42
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
17:23
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
17:21
Ходорковский перечислил Навальному 60 тысяч долларов на выборы
17:21
ОНФ проверит качество дорог в регионах
16:53
Столичным детям предложили постричься под "Гитлера"
16:45
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены
16:25
Россиянка попала в список самых красивых миллионерш
16:22
В Москве у супружеской пары изъяли 108 кг наркотиков
16:17
От чего зависит женская ревность
16:06
Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева
16:06
Гулявшего по улицам медвежонка поймали в Подмосковье
15:57
Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами
15:43
Российский "Терминатор" напугал Запад
15:35
В Москве избили и ограбили тренера сборной России по футболу
15:26
"ЕР" за год спасла 30 тысяч обманутых дольщиков
15:20
В Москве пропала 17-летняя студентка
15:13
Известная телеведущая опозорилась своим фото
15:03
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
14:47
Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков
14:41
Жителя Петрозаводска задержали за похищение лешего
14:33
На Пасху девочка-веган убила родителей
14:28
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
14:15
В России предложили бесплатно хоронить умерших
14:11
Шульгина интимно поздравила Валерию
14:10
В метро Санкт-Петербурга пассажир упал на рельсы
13:50
В чае со льдом увидели источник холеры
13:46
Бузова уничтожила свое свадебное платье
13:41
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
13:41
Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций
13:30
Во время пасхальной службы у священника украли MacBook и украшения
13:28
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
13:26
Москву ждет масштабное обновление
13:24
Похитители на черном Merсedes схватили подростков в Москве
13:06
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
В России предложили бесплатно хоронить умерших
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
Политика

Чем полезен обновленный порядок принятия законов

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Обсуждение законопроектов на пленарных заседаниях Госдумы становится процессом все более оживленным. А уж поправки в Жилищный кодекс стали поводом для пикировки парламента с кабмином. Дело, как выяснилось, не в самом законопроекте – а в путях, которыми он попал на рассмотрение. В итоге, по словам Вячеслава Володина, депутатам приходится исправлять ошибки, которых можно было избежать.

Продолжение: Володин отметил эффективность сотрудничества России и Китая
прочитано 1866 раз

Оплачивать общедомовые расходы жильцы смогут по счётчикам коллективного пользования. Нашумевший законопроект одобрен депутатами в первом чтении. На пленарном заседании не обошлось без упреков в адрес кабинета министров.

ПО ТЕМЕ

Володин призвал депутатов не "пиариться" на законах

Володин: Удар США по Сирии дал передышку боевикам

Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Закон был подготовлен в 2015-м правительством. Однако, чтобы ускорить его рассмотрение, кабмин не стал сам вносить документ в Госдуму – а сделал это через депутатов. Действия правительства привели к тому, что, постановление было принято только 26 декабря 2016 года – при том, что уже с 1 января 2017-го закон вступал в силу. В результате регионы в спешке принимали свои нормативы, не обеспечив экспертизу адекватности этих норм. А россиян обрадовали платежками с огромными суммами.

"В этой связи мы попросили министерство, которое здесь представлено, в том числе брать на себя ответственность. Потому что это отраслевое законотворчество через депутатов привело к тому, что мы сейчас вынуждены все исправлять", – заявил на заседании спикер Госдумы. Вячеслав Володин адресовал свою реплику присутствовавшему в зале представителю правительства.

За время действия закона стало ясно, что бизнесу в сфере ЖКХ он выгоден. Только вот кошельки граждан – а, соответственно, и их нервы – могут не выдержать подобного напряжения. И рост финансовой нагрузки необоснован, отметил спикер Госдумы.

"Уважаемые коллеги, вот по какой причине нам надо обязательно проводить оценку регулирующего воздействия и работать с экспертами. Чтобы не допускать подобных случаев, когда принятый законопроект привел не только к повышению платежей со стороны населения, но и к утрате контроля. И теперь приходится это исправлять. Вот почему так необходима оценка регулирующего воздействия", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Норму об оценке регулирующего воздействия законопроектов после их принятия во втором, основном, чтении (изменения в регламент работы парламента) депутаты приняли еще до рассмотрения "закона об ОДН". Теперь Совет Думы сможет направлять проекты законов после второго чтения в кабмин, на оценочную экспертизу. Эта процедура позволит объективнее оценить экономические и социальные последствия принятия тех или иных законопроектов.

Поисками способов ускорить рассмотрение законопроектов грешат не только министерства, но и некоторые депутаты. Так, накануне был отклонен документ о допуске страховщиков к врачебной тайне. А днем ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев отозвали внесенные ими поправки в закон "О полиции". Причина была в том, что документы не были представлены предварительно однопартийцам.

Как позже рассказал журналистам зампредседателя палаты Игорь Лебедев (ЛДПР), на Совете Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам обсуждать свои законодательные инициативы во фракциях, еще до внесения на рассмотрение палаты – а не "работать на свой пиар".

Председатель парламента вернулся к этой теме и на заседании 14 апреля. Володин не согласен с тем, что депутатов следует обязать согласовывать свои инициативы с фракцией. "Это неправильно, потому что это будет ущемление прав депутата, и ни в коем случае нельзя по этому пути идти. Но уведомлять фракции необходимо", – заявил спикер Госдумы. Хотя бы для того, чтобы очередная инициатива плодовитого коллеги не становилась для депутатов сюрпризом.

Автор: Федор Лопырев14 апреля 2017, 21:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Госдума седьмого созыва

567

Политика

Грузия бьется в истерике из-за поездки Лаврова
Лукашенко – Тимошенко: Понравилась моя колбаска?
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
Россия готовится к миллионам беженцев из КНДР

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
Дочь Кати Семеновой работает в баре
Детям страшно за Никиту Джигурду
Пышная грудь Рудковской вывалилась из платья

Проишествия

Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
В Москве ребенок насмерть обварился супом

Lifestyle

Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
Тодоровский устроил переполох в Большом
Мадам по объявлению: русская муза Анри Матисса
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
Шоу-бизнес

Состояние маленькой дочери Екатерины Волковой ухудшилось

Крик отчаяния звезды сериала "Воронины"
Общество

Брошенный толстяк стал секс-символом Сети

Расставание с девушкой заставило британца похудеть на 40 килограммов и сделать свое тело идеальным
Шоу-бизнес

Дочь Кати Семеновой работает в баре

Популярная артистка рассказала о личной жизни
Культура

Актриса Наталья Селезнева серьезно больна

71-летняя артистка доставлена в одну из столичных клиник с сильными сердечными болями

Гороскоп

Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой

Фоторепортажи

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
Путин встретил Пасху в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru