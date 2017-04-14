Чем полезен обновленный порядок принятия законов

Обсуждение законопроектов на пленарных заседаниях Госдумы становится процессом все более оживленным. А уж поправки в Жилищный кодекс стали поводом для пикировки парламента с кабмином. Дело, как выяснилось, не в самом законопроекте – а в путях, которыми он попал на рассмотрение. В итоге, по словам Вячеслава Володина, депутатам приходится исправлять ошибки, которых можно было избежать.

Оплачивать общедомовые расходы жильцы смогут по счётчикам коллективного пользования. Нашумевший законопроект одобрен депутатами в первом чтении. На пленарном заседании не обошлось без упреков в адрес кабинета министров.

Закон был подготовлен в 2015-м правительством. Однако, чтобы ускорить его рассмотрение, кабмин не стал сам вносить документ в Госдуму – а сделал это через депутатов. Действия правительства привели к тому, что, постановление было принято только 26 декабря 2016 года – при том, что уже с 1 января 2017-го закон вступал в силу. В результате регионы в спешке принимали свои нормативы, не обеспечив экспертизу адекватности этих норм. А россиян обрадовали платежками с огромными суммами.

"В этой связи мы попросили министерство, которое здесь представлено, в том числе брать на себя ответственность. Потому что это отраслевое законотворчество через депутатов привело к тому, что мы сейчас вынуждены все исправлять", – заявил на заседании спикер Госдумы. Вячеслав Володин адресовал свою реплику присутствовавшему в зале представителю правительства.

За время действия закона стало ясно, что бизнесу в сфере ЖКХ он выгоден. Только вот кошельки граждан – а, соответственно, и их нервы – могут не выдержать подобного напряжения. И рост финансовой нагрузки необоснован, отметил спикер Госдумы.

"Уважаемые коллеги, вот по какой причине нам надо обязательно проводить оценку регулирующего воздействия и работать с экспертами. Чтобы не допускать подобных случаев, когда принятый законопроект привел не только к повышению платежей со стороны населения, но и к утрате контроля. И теперь приходится это исправлять. Вот почему так необходима оценка регулирующего воздействия", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Норму об оценке регулирующего воздействия законопроектов после их принятия во втором, основном, чтении (изменения в регламент работы парламента) депутаты приняли еще до рассмотрения "закона об ОДН". Теперь Совет Думы сможет направлять проекты законов после второго чтения в кабмин, на оценочную экспертизу. Эта процедура позволит объективнее оценить экономические и социальные последствия принятия тех или иных законопроектов.

Поисками способов ускорить рассмотрение законопроектов грешат не только министерства, но и некоторые депутаты. Так, накануне был отклонен документ о допуске страховщиков к врачебной тайне. А днем ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев отозвали внесенные ими поправки в закон "О полиции". Причина была в том, что документы не были представлены предварительно однопартийцам.

Как позже рассказал журналистам зампредседателя палаты Игорь Лебедев (ЛДПР), на Совете Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам обсуждать свои законодательные инициативы во фракциях, еще до внесения на рассмотрение палаты – а не "работать на свой пиар".

Председатель парламента вернулся к этой теме и на заседании 14 апреля. Володин не согласен с тем, что депутатов следует обязать согласовывать свои инициативы с фракцией. "Это неправильно, потому что это будет ущемление прав депутата, и ни в коем случае нельзя по этому пути идти. Но уведомлять фракции необходимо", – заявил спикер Госдумы. Хотя бы для того, чтобы очередная инициатива плодовитого коллеги не становилась для депутатов сюрпризом.