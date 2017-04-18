Володин оценил крепость дружбы Москвы и Пекина

Спикер Госдумы в преддверии визита в Россию главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна оценил, в каком состоянии находятся в настоящее время отношения между Москвой и Пекином. По словам Вячеслава Володина, диалог между странами ведется по многим направлениям. При этом взаимодействие России и Китая не зависит от происходящего на мировой политической и экономической арене. Между тем, сказал он, роль России в мире за последние полтора десятилетия заметно возросла и не считаться с ней уже нельзя, хотя некоторые страны все еще пытаются давить на Москву, в том числе используя санкционную политику.

То, что Россия и Китай являются близкими партнерами в политической и экономической сферах есть непреложный факт. Это давно и неоднократно подтверждалось на самых разных, в том числе высших, уровнях. И в настоящее время отношения между Москвой и Пекином развиваются динамично, возможно, как никогда ранее.

Немаловажно то, что российско-китайское сотрудничество не зависит от международной конъюнктуры, заявил председатель спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне визита в Россию председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна. "Китай – стратегический партнер России", – сказал председатель нижней палаты российского парламента, подчеркнув, что сегодня между сторонами идет очень продуктивный диалог на всех уровнях.

"Работают все звенья российско-китайского межправительственного диалога, включая механизм встреч глав правительств".

Одним из направлений развития отношений России и Китая Вячеслав Володин назвал укрепление парламентского контроля как важнейшего антикоррупционного инструмента. "Роль парламента в борьбе с коррупцией не должна ограничиваться лишь принятием соответствующих законов, – цитирует его агентство "Синьхуа". – Необходимо участвовать в этом процессе более активно". Председатель Госдумы уверен, что обмен опытом по этому направлению будет полезен обеим сторонам. "Проблемы парламентского контроля, проблемы коррупции в Китае во многом схожи с российскими", – подчеркнул Володин.





Предстоящий визит главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей будет первым контактом нынешнего председателя Госдумы с китайским коллегой. "Надеюсь, между нами установятся хорошие партнерские отношения, – отметил Вячеслав Володин. – Уверен, что визит господина Чжан Дэцзяна в Россию пройдет продуктивно и внесет свой вклад в содержательное наполнение российско-китайского парламентского диалога".

Одна из сфер, где Москва и Пекин тесно сотрудничают, – экономика. По словам председателя Госдумы, инициативы России и Китая в этом направлении являются противовесом общемировой тенденции к фрагментации экономики. А сопряжение китайского проекта "Один пояс, один путь" с проектом Евразийского экономического союза является одной из стратегических задач двух стран.







По словам Володина, китайская концепция ориентирована на придание экономическому росту всеобъемлющего, неделимого характера – точно так же, как и приоритетный для России проект ЕАЭС. Спикер Госдумы подчеркнул, что процесс сопряжения этих двух проектов рассматривается в Москве как один из приоритетов. Сейчас для этого активно формируется законодательная база, одним из основных элементов которой станет соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем

"Рассчитываем, что упомянутый документ выведет сотрудничество между странами-членами ЕАЭС и КНР на качественно новый уровень".

Как отметил председатель нижней палаты российского парламента, вопросу сопряжения придается большое значение: "Рассматриваем данный трек в качестве одного из ключевых направлений работы по формированию Большого евразийского партнерства государств ЕАЭС, ШОС, АСЕАН". Вячеслав Володин заявил, что предстоящий в мае в Пекине Международный форум "Один пояс, один путь" предоставляет "хорошую возможность для продвижения совпадающего видения Россией и Китаем принципов и модальностей совместного гармонического развития".





Отдельно председатель нижней палаты парламента остановился на теме произошедших за последние годы изменений в стране и мире. "Когда Владимир Путин стал президентом, у нас было государство с огромным количеством проблем: экономических, политических, социальных и других. С тех пор многое изменилось – окрепла экономика, в разы выросли зарплаты и пенсии, был наведен порядок внутри страны, появились резервы", – сказал Володин.

"Россия сегодня и 17 лет назад – это два разных государства".



Спикер Госдумы подчеркнул, что за это время Россия укрепила свои позиции на международном уровне. И сегодня население страны вновь чувствует уверенность в своих силах, в достойном будущем страны, заявил он. По его словам, новая Россия – это объективная реальность, и с ней надо считаться. Однако не все оказались к этому готовы. "По сути, объявленная нам в последние годы информационная, санкционная война – это прямое свидетельство нежелания некоторых сил в мире мириться с новым положением дел", – подчеркнул Володин.

