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Политика

Володин призвал депутатов не "пиариться" на законах

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Законодательные инициативы следует обсуждать на фракциях – и только потом выносить на обсуждение палаты. С такой рекомендацией выступил на Совете Думы спикер паламента Вячеслав Володин.
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Законопроекты вносятся в Госдуму не для того, чтобы о них напечатали в прессе. Так что парламентариям надо прежде всего выносить их на суд фракции, а не "работать на свой пиар", заявил Володин.

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"Народные избранники должны работать на престиж Госдумы и на то, чтобы предлагаемые законопроекты были поддержаны, одобрены и подписаны президентом", – пояснил журналистам суть выступления председателя нижней палаты вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). "Поэтому прежде, чем выходить с какой-то законодательной инициативой, во-первых, приди в свою фракцию и пойми – хотя бы твоя фракция тебя поддержит?", – изложил Лебедев основной тезис Володина.

Кроме того, отметил Лебедев, проект можно заранее обсудить и с правительством – ведь кабмин может внести поправки в текст, которые убудут учтены сразу, до внесения. А это облегчит процедуру принятия законопроекта. По мнению вице-спикера, это абсолютно правильная концепция.

Народные избранники должны работать на престиж Госдумы и на то, чтобы предлагаемые законопроекты были поддержаны, одобрены и подписаны президентом 

Некоторые депутаты Госдумы, по словам вице-спикера, просто завалили парламент своими законодательными инициативами. "Ни одна из них никогда принята не будет, но мы вынуждены тратить свое время на их обсуждение на Совете Думы и на палате", – констатировал Лебедев. В то же время, если следовать рекомендациям председателя парламента, то из множества инициатив осталась бы одна – но она бы уже была принята, президентом и работала бы на благо страны", – заключил политик.

Важно понимать, что дело не столько в законах – которые могут быть и хороши -а в регламенте, в принципах организации работы Госдумы, подчеркнул в интервью Dni.Ru директор NPR Group Дмитрий Фетисов.

"Во-первых, подход к законотворческой деятельности сейчас кардинально поменялся. Во-вторых, это вопрос дисциплины. Если депутат будет выносить какой-то свой законопроект или предложение без согласования с фракцией, это будет пресекаться на корню. И это совершенно верно. Потому что такой подход, действительно, не дает депутатам возможность для самопиара. Кроме того, предварительное обсуждение во фракциях позволит бороться с лоббизмом в парламенте", – отметил Фетисов.

Положительно оценил нововведения Вячеслава Володина и политолог Антон Хащенко. "К– Качество. Ну что же. Очередная новация Володина в Госдуме начала приносить первые плоды.На днях свой законопроект отозвали Пискарев с Валеевым (о дополнительных полномочиях полиции, в том числе о праве сотрудников стрелять по преступникам в толпе), поскольку инициатива не прошла предварительное обсуждение во фракции...  на Совете Думы Володин обратился с призывом к депутатам обсуждать свои законодательные инициативы во фракциях до внесения на рассмотрение палаты, а не "работать на свой пиар", – написал Хащенко в Facebook.

Наглядным подтверждением правоты председателя нижней палаты стали последние два случая. Как писали Dni.Ru, единороссы не намерены поддерживать законопроект о допуске страховщиков к врачебной тайне. Как подчеркнул вице-спикер Владимир Васильев, он был внесен без обсуждения во фракции. Васильев подчеркнул, что ни одна подобная инициатива не имеет перспективы.

Днем ранее по той же причине председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев отозвали внесенные ими поправки в закон "О полиции" и ряд законодательных актов. После отзыва эти предложения были направлены для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет "Единой России".

Госдума VII созыва с самого начала своей работы взяла курс на оптимизацию законотворческой деятельности. Первые меры были направлены на укрепление дисциплины в депутатских рядах: за пропуски пленарных заседаний без уважительных причин парламентарии лишатся части зарплаты, а голосовать по доверенности за коллег теперь нельзя. Приоритетом для руководства парламента является качество принимаемых законов. Все это способствует повышению авторитета Госдумы у россиян – о чем свидетельствуют данные опросов общественного мнения.

Автор: Федор Лопырев13 апреля 2017, 17:49

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