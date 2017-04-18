Володин отметил эффективность сотрудничества России и Китая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил возрастающую эффективность сотрудничества России и Китая по парламентской линии. Он отметил, что отношения двух стран не зависят от международной конъюнктуры.

"Мы ведем очень продуктивный диалог с китайскими партнерами на всех уровнях", – заявил Вячеслав Володин в интервью агентству "Синьхуа". Главным компонентом сотрудничества являются ежегодные встречи глав стран. "В прошлом году лидеры наших государств провели в общей сложности пять двусторонних встреч на различных международных площадках", – цитирует РИА ФАН спикера нижней палаты парламента.

Развитие двусторонних отношений проходит вне зависимости от международной конъюнктуры и носит самоценный характер, подчеркнул Володин. "У нас сложились тесные межпарламентские связи с высокой интенсивностью и разнообразием форматов", – цитирует его РИА Новости.

Стержневым элементом в этом случае выступает межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП КНР). Приоритеты ее работы – укрепление парламентского контроля и превращение его в важный антикоррупционный инструмент.

Отметим, что во второй половине апреля в Россию по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко прибудет председатель постоянного комитета ВСНП КНР Чжан Дэцзян. Китайский представитель примет участие в третьем заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и ВСНП.