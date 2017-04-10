Володин призвал укреплять национальное единство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российское общество в целом гораздо более толерантно, чем западное. Вместе с тем он уверен, что необходимо продолжать работу по совершенствованию и укреплению единства между конфессиями и национальностями.

"Нет пределов для совершенства, поэтому говорить о том, что мы достигли этого оптимального состояния, наверное, неправильно, потому что нужно всегда стремиться к более толерантному отношению, это не застывшая материя", – сказал глава нижней палаты парламента в ходе посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве. При этом спикер отметил, что в России нет многих из тех проблем, с которыми в этом плане сталкиваются другие страны.

Говоря о толерантности, Вячеслав Володин подчеркнул важность этого качества для общества. "Если вы посмотрите экспозицию музея, вы увидите, что общество приходило к конфликтам, когда нарушало базовые принципы толерантности, отношений между разными национальностями и конфессиями", – сказал спикер Госдумы.

По его словам, в Центре толерантности "есть что посмотреть" и сделать соответствующие выводы, чтобы некоторые моменты нашей истории больше не повторялись. "Когда люди из-за того, что не могли находить контакты, а власти не слышали людей и представителей различных национальностей, диаспор... все это заканчивалось революциями", – добавил он.

Кроме того, по словам Володина, Центр толерантности в рамках соглашения с Минобрнауки уже готовит программы для педагогических работников в области преподавания толерантности, "потому что этот опыт интересен для всех". "Это пришло из истории, и этот опыт сегодня в рамках Центра толерантности уже передают и представителям Министерства образования, и тем, кто хочет, чтобы через эти программы можно было бы ознакомить детей", – сказал спикер.

В свою очередь, главный раввин России Берл Лазар назвал нашу страну уникальной с точки зрения межнациональных отношений. "Нигде нет такого, чтобы была дружба, взаимопомощь и общие проекты, которые религиозные лидеры сегодня совместно решают. В мире почти нигде нет места, где религиозные лидеры живут так мирно и так едино", – подчеркнул духовный лидер.

