Московскую полицию похвалили за профессионализм

Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции. Так оценил действия стражей порядка глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей - обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке", – сказал Черников.

Отвечая на вопрос об имевших место случаях задержаний, чиновник отметил: "Полицейские отвечали на противодействие в их адрес.Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали".

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в несанкционированной акции в центре Москвы принимали участие порядка 7-8 тысяч человек.

Во время акции приходили сообщения о задержаниях ее участников, в том числе оппозиционера Алексея Навального. Однако официально в столичном главке МВД на данный момент заявили лишь, что "задержан один из организаторов несогласованного публичного мероприятия".

Ранее утром 26 марта полицейские и юристы предупредили участников несанкционированной оппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть до уголовной ответственности.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила организаторов несогласованной акции о недопустимости нарушений закона. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.



