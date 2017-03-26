Московскую полицию похвалили за профессионализм
Отвечая на вопрос об имевших место случаях задержаний, чиновник отметил: "Полицейские отвечали на противодействие в их адрес.Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали".
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в несанкционированной акции в центре Москвы принимали участие порядка 7-8 тысяч человек.
Во время акции приходили сообщения о задержаниях ее участников, в том числе оппозиционера Алексея Навального. Однако официально в столичном главке МВД на данный момент заявили лишь, что "задержан один из организаторов несогласованного публичного мероприятия".
Ранее утром 26 марта полицейские и юристы предупредили участников несанкционированной оппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть до уголовной ответственности.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила организаторов несогласованной акции о недопустимости нарушений закона. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.
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