США приготовились развязать войну у границ России
Как рассказал информированный источник, Вашингтон видит два выхода из конфликтной ситуации с Пхеньяном, передает ТАСС. Либо Китай усилит давление на Северную Корею и заставит свернуть ракетно-ядерную программу, либо США нанесут удар. Такое заявление Госдеп направил Японии в начале апреля.
Токио встревожила перспектива оказаться втянутым в военный конфликт. Японские власти не исключили, что их государство станет мишенью для ответных ударов со стороны КНДР. В связи с этим Токио довел до сведения Вашингтона, что не намерен решать проблему военным путем.
В Стране восходящего солнца заверили: безъядерный статус Северной Кореи будет обеспечен с помощью дипломатических мер. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Фумио Кисида во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Италии. По его словам, в этом вопросе Токио рассчитывает на значительную поддержку Пекина.
Напомним, что КНДР сообщила о готовности ответить на "провокации" и "безумные действия США". С таким заявлением Пхеньян выступил после того, как американские власти решили перебросить к берегам Корейского полуострова свою авианосную группу.
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