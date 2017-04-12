США приготовились развязать войну у границ России

США сообщили Японии о намерении нанести удар по КНДР, если Китай не заставит ее свернуть ракетно-ядерную программу. Однако Токио не заинтересован в военном решении проблемы.

Как рассказал информированный источник, Вашингтон видит два выхода из конфликтной ситуации с Пхеньяном, передает ТАСС. Либо Китай усилит давление на Северную Корею и заставит свернуть ракетно-ядерную программу, либо США нанесут удар. Такое заявление Госдеп направил Японии в начале апреля.

Токио встревожила перспектива оказаться втянутым в военный конфликт. Японские власти не исключили, что их государство станет мишенью для ответных ударов со стороны КНДР. В связи с этим Токио довел до сведения Вашингтона, что не намерен решать проблему военным путем.

В Стране восходящего солнца заверили: безъядерный статус Северной Кореи будет обеспечен с помощью дипломатических мер. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Фумио Кисида во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Италии. По его словам, в этом вопросе Токио рассчитывает на значительную поддержку Пекина.

Напомним, что КНДР сообщила о готовности ответить на "провокации" и "безумные действия США". С таким заявлением Пхеньян выступил после того, как американские власти решили перебросить к берегам Корейского полуострова свою авианосную группу.