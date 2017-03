Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа

Представитель Демократической партии США Стивен Бешир прокомментировал речь Дональда Трампа перед конгрессом. Глава государства объявил войну беженцам, а стоило бы обеспокоиться "угрозой" со стороны России, подчеркнул он.

"Из-за его подхода мы в меньшей безопасности, и это должно беспокоить каждого свободолюбивого американца", – заявил Бешир. "Президент Трамп игнорирует серьезные угрозы нашей национальной безопасности со стороны России, не являющейся нашим другом. При этом он враждует с нашими союзниками, с которыми мы сражались бок о бок", – уточнил политик.

Бешир назвал безумием разрушение американской демократии путем борьбы со всеми недовольными, сообщает ABC News. "Президенту Трампу нужно понять, что люди могут не соглашаться с ним время от времени, и это не делает их его врагами", – заключил он, намекнув на войну между лидером страны и рядом СМИ.

Однако все это мало беспокоит Трампа, ведь по-настоящему опасной он считает Северную Корею, передает CNN. Отвечая на вопрос, безумен лидер КНДР Ким Чен Ын или он хороший стратег, республиканец сообщил, что тот может быть сумасшедшим.

In Trump’s speech I did not hear one word about climate change – the single biggest threat facing our planet.https://t.co/rVEIsnjKNW