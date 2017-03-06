Саакашвили пытался убить Лужкова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту.

Детали операции рассекретил бывший замкомандующего ВМС Грузии Виктор Челидзе. "Саакашвили вызвал к себе Зураба Иремадзе и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить", – рассказал Челидзе.

Офицеры отказались выполнить распоряжение, а через два дня командующий ВМФ Грузии Иремадзе скончался при загадочных обстоятельствах. "Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали", – отметил Виктор Челидзе.

По словам бывшего замкомандующего, своими приказами Саакашвили хотел спровоцировать Москву. В то время экс-президент Грузии выступал против политического деятеля Аслана Абашидзе, который чтобы избежать кровопролития в автономии, покинул ее и перебрался в Москву. Лужков является хорошим другом Абашидзе, передает "Взгляд".

"То, чего не добился Саакашвили в 2004-м, произошло в 2008-м", – добавил Челидзе, которого Саакашвили обвинял в превышении полномочий и порче госимущества, а также растрате госсредств. Бывший заместитель командующего скрывался за пределами Грузии, но в итоге был выдан Тбилиси Бельгией. В настоящее время, все судебные разбирательства в отношении его прекращены.

Напомним, в августе 2004 года Михаил Саакашвили, находясь на посту президента Грузии, приказал открывать огонь и топить все суда, которые попытаются войти в Абхазию в обход Тбилиси. В тоже время был публично анонсирован визит Лужкова в Абхазию.