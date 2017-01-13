Пользователи интернета как можно реалистичнее притворяются мертвыми
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке
На кадрах видеозаписи видно, что бывший президент Грузии ходит по территории аэропорта с озадаченным видом. При этом на него надето маленькое желтое поло, оставившее неприкрытым половину живота, сообщает Life.ru.
Также на шее экс-губернатора Одесской области висел шарф, разукрашенный в цвета украинского флага. Саакашвили бесцельно ходил по зданию аэропорта с крупным пакетом в руках.
Отметим, что бывший президент Грузии неоднократно становился объектом насмешек из-за его странного внешнего вида. Например, Саакашвили еще в статусе губернатора Одесской области удивил участников Антикоррупционного форума в Днепропетровске заправленной в носок штаниной.
"Михаил Николозович Саакашвили харизмат, конечно, но штанину в носке я не понял", – написал на своей странице в Facebook участник встречи Дмитрий Яновский. Он опубликовал фотографию необычного образа политика.
Ранее в 2015 году Михаил Саакашвили пришел на мероприятия, посвященные принятию присяги новыми патрульными полицейскими Одессы, в неудачно подобранном . Пользователи соцсетей обратили внимание на штаны губернатора, которые опорщились по всей длине.
"Этот кадр сделал мой вечер. Слева – мэр Одессы, рядом – губернатор. Впечатление, что мэр сейчас потеряет сознание, а губернатор – в штанах, надетых задом наперед. Какие прикольные ребята. И только коп сохраняет спокойствие", – написала в Facebook советница политика Зоя Казанжи.
Напомним, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста губернатора Одесской области и начал формирование собственной партии "Рух новых сил". По его словам, действующая украинская власть полностью погрязла в коррупции.
Девушка греется на солнышке, пока россияне мерзнут
Бывшая теща Евгения Кунгурова сообщила подробности
Коллега по группе поделилась воспоминаниями о погибшей певице
Актрису застали за поцелуями и объятиями с другим мужчиной