Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаил Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка.

На кадрах видеозаписи видно, что бывший президент Грузии ходит по территории аэропорта с озадаченным видом. При этом на него надето маленькое желтое поло, оставившее неприкрытым половину живота, сообщает Life.ru.

Также на шее экс-губернатора Одесской области висел шарф, разукрашенный в цвета украинского флага. Саакашвили бесцельно ходил по зданию аэропорта с крупным пакетом в руках.

Отметим, что бывший президент Грузии неоднократно становился объектом насмешек из-за его странного внешнего вида. Например, Саакашвили еще в статусе губернатора Одесской области удивил участников Антикоррупционного форума в Днепропетровске заправленной в носок штаниной.

"Михаил Николозович Саакашвили харизмат, конечно, но штанину в носке я не понял", – написал на своей странице в Facebook участник встречи Дмитрий Яновский. Он опубликовал фотографию необычного образа политика.

Ранее в 2015 году Михаил Саакашвили пришел на мероприятия, посвященные принятию присяги новыми патрульными полицейскими Одессы, в неудачно подобранном . Пользователи соцсетей обратили внимание на штаны губернатора, которые опорщились по всей длине.

"Этот кадр сделал мой вечер. Слева – мэр Одессы, рядом – губернатор. Впечатление, что мэр сейчас потеряет сознание, а губернатор – в штанах, надетых задом наперед. Какие прикольные ребята. И только коп сохраняет спокойствие", – написала в Facebook советница политика Зоя Казанжи.

Напомним, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста губернатора Одесской области и начал формирование собственной партии "Рух новых сил". По его словам, действующая украинская власть полностью погрязла в коррупции.