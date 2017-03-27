Володин оценил действия полиции на незаконных митингах
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал работу полицейских в ходе пресечения незаконных массовых акций. По словам Вячеслава Володина, действия российских стражей порядка в отношении правонарушителей были очень корректными.
"Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона, – сказал Володин. – О чем мы говорим?" Так председатель Госдумы ответил на вопрос спикера Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен о попытках проведения несанкционированных митингов.
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