Володин оценил действия полиции на незаконных митингах

Спикер Госдумы дал свою оценку действиям российских полицейских в ходе несанкционированных митингов, прошедших накануне в ряде городов. По мнению Вячеслава Володина, представители правоохранительных органов действовали против нарушителей корректнее, чем их коллеги на Западе.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал работу полицейских в ходе пресечения незаконных массовых акций. По словам Вячеслава Володина, действия российских стражей порядка в отношении правонарушителей были очень корректными.

"Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона, – сказал Володин. – О чем мы говорим?" Так председатель Госдумы ответил на вопрос спикера Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен о попытках проведения несанкционированных митингов.