Полиция предупредила участников несанкционированной акции в Москве

Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции.

Адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы нескольких фигурантов "болотного дела", высказал личное негативное отношение к участию в несанкционированной акции и предупредил ее участников о жесткости российского законодательства и правоприменительной практики. "Я бы охарактеризовал подобные акции как провокацию, тут надо понимать, что их цель – не участие в политическом процессе, а дестабилизация жизни. Организаторам важно нарваться на скандал, чтобы были новые политзаключенные, новое пушечное мясо", – заявил Аграновский.

В свою очередь высокопоставленный источник в московской полиции сообщил ТАСС, что "за попытку дестабилизировать ситуацию в Москве, а также возможные попытки предпринять противоправные действия, к участникам несанкционированной акции будут применяться меры в соответствии с российским законодательством, вплоть до уголовной ответственности". Он напомнил, что акция не согласована столичными властями.

"Те, кто хотят принять в ней участие, должны осознавать возможные последствия".

Высокопоставленный источник заверил, что столичная полиция предпримет все меры для защиты москвичей, которые гуляют в центре Москвы, и не допустит нарушения общественного порядка.

Ранее прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила организаторов несогласованной акции о недопустимости нарушений закона. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.

Полиция в свою очередь просит москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, так как оно незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка.

26 марта представители лишенной регистрации Партии прогресса планируют провести в центре столицы шествие и митинг на Тверской улице. Правительством Москвы акция не была согласована, организаторам предложены альтернативные места проведения, согласия на которые не поступало.