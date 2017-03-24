Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях
Как сообщил глава столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в связи с отказом от проведения митинга в предложенных местах в адрес организаторов акции было направлено прокурорское предостережение. В нем говорится о недопустимости нарушений закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
В столичном правительстве отметили, что незаконные действия организаторов могут создать неудобство москвичам и гостям столицы, а также испортить людям выходной день. "Правительство Москвы обращается с просьбой к москвичам не поддаваться на провокации", – заявил Черников. Он рассказал, что устроители митинга прислали в департамент пять заявок, в которых говорилось о намерении провести массовую акцию в самом центре города. Заявленная численность составляла 10-15 тысяч человек.
"Организаторы решили провести одновременно несколько мероприятий на отдаленных друг от друга территориях города, – цитирует "Интерфакс" чиновника. – Такими действиями они поставили под сомнение свою способность правильно обеспечивать порядок мероприятий и безопасность как их участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей".
Кроме того, по словам Черникова, у городских властей не было площадок для размещения такого количества участников. Заявителям городские власти предложили две альтернативные площадки – Гайд-парк в Сокольниках или улицу Перерва в районе Марьино. Однако организаторы отказались от них.
Навальный призвал незаконно митинговать 26 марта. Идите. А когда вас посадят - он даст интервью "Эхо Москвы". Доказано делом Удальцова— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 марта 2017 г.
Если организаторы передумают и согласятся на предложенные места проведения акции, город готов возобновить диалог. Напомним, что 26 марта оппозиционно настроенные граждане заявили о намерении пройти маршем от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда и провести митинг против коррупции. 20 марта была подана заявка на проведение публичного мероприятия. В положенные сроки организаторам был дан ответ и предложения по местам проведения массовой акции.
О том, что попытка проведения массовой акции на Тверской без согласования будет незаконной, организаторов предупредила и столичная полиция. Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы прийти на митинг в центре Москвы.
О недопустимости проведения незаконного митинга его организаторов предупредила также столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, в целях недопущения возможных нарушений закона организаторам публичных мероприятий направлены предостережения. "Правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – напомнили в прокуратуре.
Официальная информация _________________________ Уважаемые москвичи и гости столицы! ___________________________ ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта 2017 года на Тверской улице. С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции. ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.
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