Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях

Организаторы антикоррупционного митинга отказались от предложенных московскими властями мест проведения акции. На выбор заявителям предлагалась площадка в парке "Сокольники" или улица Перерва в районе Марьино, где есть возможность провести как шествие, так и митинг. Теперь они призывают граждан к незаконному участию в несогласованной акции. Власти просят не поддаваться на провокации.

Как сообщил глава столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в связи с отказом от проведения митинга в предложенных местах в адрес организаторов акции было направлено прокурорское предостережение. В нем говорится о недопустимости нарушений закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В столичном правительстве отметили, что незаконные действия организаторов могут создать неудобство москвичам и гостям столицы, а также испортить людям выходной день. "Правительство Москвы обращается с просьбой к москвичам не поддаваться на провокации", – заявил Черников. Он рассказал, что устроители митинга прислали в департамент пять заявок, в которых говорилось о намерении провести массовую акцию в самом центре города. Заявленная численность составляла 10-15 тысяч человек.

"Организаторы решили провести одновременно несколько мероприятий на отдаленных друг от друга территориях города, – цитирует "Интерфакс" чиновника. – Такими действиями они поставили под сомнение свою способность правильно обеспечивать порядок мероприятий и безопасность как их участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей".

Кроме того, по словам Черникова, у городских властей не было площадок для размещения такого количества участников. Заявителям городские власти предложили две альтернативные площадки – Гайд-парк в Сокольниках или улицу Перерва в районе Марьино. Однако организаторы отказались от них.

Навальный призвал незаконно митинговать 26 марта. Идите. А когда вас посадят - он даст интервью "Эхо Москвы". Доказано делом Удальцова — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 марта 2017 г.

Если организаторы передумают и согласятся на предложенные места проведения акции, город готов возобновить диалог. Напомним, что 26 марта оппозиционно настроенные граждане заявили о намерении пройти маршем от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда и провести митинг против коррупции. 20 марта была подана заявка на проведение публичного мероприятия. В положенные сроки организаторам был дан ответ и предложения по местам проведения массовой акции.

О том, что попытка проведения массовой акции на Тверской без согласования будет незаконной, организаторов предупредила и столичная полиция. Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы прийти на митинг в центре Москвы.

О недопустимости проведения незаконного митинга его организаторов предупредила также столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, в целях недопущения возможных нарушений закона организаторам публичных мероприятий направлены предостережения. "Правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – напомнили в прокуратуре.