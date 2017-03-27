Кремль обвинил организаторов митингов в подкупе школьников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил организаторов несакционированных митингов в Москве в подкупе школьников. По предварительным данным, им обещали денежное вознаграждение, если их задержит полиция.
"Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды", – цитирует Пескова газета "Известия". Представитель Кремля отметил, что правоохранители располагают соответствующими доказательствами.
Супруга Андрея Кончаловского ярче всех блистала на мероприятии
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Прославленный футболист буквально потряс фанатов своим преображением
Пострадавшей спортсменке наложили десять швов