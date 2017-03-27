Кремль обвинил организаторов митингов в подкупе школьников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил организаторов несакционированных митингов в Москве в подкупе школьников. По предварительным данным, им обещали денежное вознаграждение, если их задержит полиция.

"Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды", – цитирует Пескова газета "Известия". Представитель Кремля отметил, что правоохранители располагают соответствующими доказательствами.