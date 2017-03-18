Порошенко получил издевательский подарок о Крыме

В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили.

Всего в прошлом году Петр Порошенко получи 282 подарка. Есть среди презентов и очень оригинальные, к примеру, даритель, пожелавший остаться неизвестным, вручил главе Украины книгу "Приворотное зелье".

Примечательно, что в списке подарков Порошенко преобладают книги. Так, объявленный в розыск экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, против которого в марте суд разрешил начать заочное расследование, презентовал украинскому лидеру издание "Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе". Еще одну книгу Ли Куан Ю "Мой взгляд на будущее мира" вручил Порошенко Сингапур.

Кроме того, президент получил в подарок издания, названия которых не сообщаются, от митрополита Киевского, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Мефодия, диакона Ивана Сидора, епископа Коломыйского и Косивского Юлиана, митрополита Галицкого Андрея, Святогорской Лавры и от Румынских православных церквей, передает Ukranews.com.

Также в 2016 году Порошенко получил много сувениров. Союз афганцев подарил президенту картину из янтаря "Памятник воинам-афганцам", а глава киевского "Динамо" Игорь Суркис преподнес Порошенко мяч с автографами игроков футбольного клуба. Завалили президента сувенирной продукцией и представители других стран. В частности, Литва подарила Порошенко набор сувенирных бутылочек, Туркменистан – свою национальную одежду и деревянную шкатулку с национальными игрушками, Индия – памятный набор к Международному дню йоги, Франция – флэшку в виде автомобиля Красного Креста, Эстония – фарфоровую квадратную тарелку, Латвия – стеклянные тарелку и вазу, Германия – статуэтку "Три человека на подставке".

Порошенко сравнил Украину с самолетом pic.twitter.com/OtBS3nI5A7 — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 18 марта 2017 г.

От украинских заводов глава государства получил в подарок макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74 ТК-200 и АН-178, буксира "Нибулон". Однако есть среди полученных главой государства подарков и очень нужные в быту вещи, например, вязаные шерстяные носки, подаренные Порошенко на съезде партии, и две вышиванки.

