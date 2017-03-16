Сумасшедший день Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 16 марта у Владимира Путина будет крайне насыщенный рабочий график. После принятия верительных грамот от послов глава государства отправится на торжественную церемонию в Кремле.

Российский лидер получил грамоты от 18 дипломатов. Однако это мероприятие – далеко не последнее в списке дел президента. После церемонии в Кремле Путин примет участие в сессии Российского союза промышленников и предпринимателей, передает Life.ru.

По словам пресс-секретаря, бизнесмены обсудят с главой государства проблемы экономики. "Будет и закрытая часть общения, где градус откровенности возрастает", – добавил Песков.



А после встречи с предпринимателями Путин отправится на переговоры с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. "Вот такой сумасшедший день сегодня", – подытожил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал и информацию о визите в Россию 2 мая канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет "Интерфакс". "Я могу подтвердить, что действительно визит согласованный готовится. Дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке", – заявил он.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в Москву Меркель приедет 10 мая. По некоторым данным, глава Германии планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине.